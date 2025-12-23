Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak olan asgari ücretin net 28 bin 75 lira olacağını açıkladı.

Buna göre; asgari ücrete toplamda yüzde 27 zam yapılmış oldu.



2026 yılında geçerli olacak brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi.

Bakan Işıkhan, geçtiğimiz yıl bin lira olarak uygulanan işverene asgari ücret desteğinin ise 1.270 TL olarak uygulanmaya devam edeceğini açıkladı.