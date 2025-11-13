2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Gözler işçi, işveren ve hükümetin ilk toplantısında

2026 yılı için asgari ücret görüşmelerinin Aralık 2025’in ilk haftasında başlaması bekleniyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi komisyonun ilk toplantısı genellikle 1-5 Aralık tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılıyor. Ardından işçi ve işveren temsilcilerinin sırasıyla TÜRK-İŞ ve TİSK merkezlerinde ev sahipliği yaptığı 3 oturumluk görüşme süreci başlıyor.

Aralık ayının son haftasında yapılan toplantıların ardından ise yeni asgari ücret belirlenecek ve hükümet tarafından açıklanacak.