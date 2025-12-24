2026 pasaport ücretleri ne kadar oldu? 1, 3, 5 ve 10 yıllık pasaport harç bedelleri
24.12.2025 10:57
NTV - Haber Merkezi
Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanması ve değerli kağıtların 2026 yılında uygulanacak satış bedellerinin belirlenmesiyle, 2026 yılında geçerli olacak pasaport ücretlerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Yeniden Değerleme Oranı'nda değişikliğe gidilmemesi ve yeni yılda oranın yüzde 25,49 olarak açıklanmasıyla birlikte birçok değerli kağıt bedeli zamlanacak. Peki, 2026 pasaport ücretleri ne kadar oldu? 1, 3, 5 ve 10 yıllık pasaport harç bedelleri ne kadar?
2026 pasaport ücretlerinin ne kadar olduğu, değerli kağıtların 2026 yılında uygulanacak satış bedellerinin belirlenmesiyle sorgulanmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.Tebliğle, değerli kağıtların 2026 yılında uygulanacak satış bedellerine yüzde 25,49 oranında zam geldi.
Noter kağıdı ve beyanname bedeli 149 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 298 lira, pasaport bedeli 1351 lira, ikamet izni bedeli 964 lira oldu. Peki, yıllara göre pasaport harçları ne kadar oldu?
2026 PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Yurt dışına çıkış yapacak olan fakat pasaport süresi bitmiş olan vatandaşlar ise yeni yılda pasaport harçlarını yüzde 25,49 zamlı alacak. Buna göre;
Pasaport harcı 6 aylık: 2359,4 liradan 2960,8 liraya
Pasaport harcı 1 yıllık: 3449,4 liradan 4328,7 lira,
Pasaport harcı 2 yıllık: 5631,4 liradan 7066,8 lira,
Pasaport harcı 3 yıllık: 8000 liradan 10039,2 lira,
Pasaport harcı 3+ yıllık: 11274 liradan 14147,7 liraya yükselecek.