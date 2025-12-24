Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanması ve değerli kağıtların 2026 yılında uygulanacak satış bedellerinin belirlenmesiyle, 2026 yılında geçerli olacak pasaport ücretlerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Yeniden Değerleme Oranı'nda değişikliğe gidilmemesi ve yeni yılda oranın yüzde 25,49 olarak açıklanmasıyla birlikte birçok değerli kağıt bedeli zamlanacak. Peki, 2026 pasaport ücretleri ne kadar oldu? 1, 3, 5 ve 10 yıllık pasaport harç bedelleri ne kadar?