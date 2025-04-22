23 Nisan'da EFT/Havale var mı? 23 Nisan Çarşamba günü bankacılık işlemleri yapılır mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çarşamba günü kutlanacak. Ancak bankalarda işlemleri olanlar banka çalışma saatlerini araştırıyor. Resmi tatillerde bankalar kapalı olsa da bankacılık işlemlerinde yoğunluk yaşanıyor. Öte yandan EFT/Havale gibi bankacılık işlemlerinin resmi tatillerdeki durumu da gündemi meşgul eden başlıklardan. 23 Nisan'da EFT ve Fast işlemi yapılır mı?
Kamu ve özel bankalar resmi tatillerde, bayramlarda çalışmalarına ara veriyor. Bankaların tatil sürecinde ise EFT/Havele var mı, yok mu merak konusu. Online bankacılık işlemleri tatil zamanlarında da gerçekleştirilebiliyor. İşte, 23 Nisan'da EFT/Havale konusuna dair detaylar...