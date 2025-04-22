23 Nisan'da EFT/Havale var mı? 23 Nisan Çarşamba günü bankacılık işlemleri yapılır mı?

23 NİSAN'DA EFT/HAVALE VAR MI?

Bankalar resmi tatilerde çalışmıyor olsa da havale/Fast işlemi 7/24 gerçekleşebiliyor. Ancak EFT için ilk iş gününün beklenmesi gerekiyor. EFT gönderimi yapılsa da bunun tam olarak gerçeklemesi için mesai saatlerinin başlaması beklenmeli.