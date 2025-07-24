24 Temmuz canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları son durum

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını gibi altının tüm çeşitlerinin alış ve satış fiyatları yatırım yapanlar ve piyasaların gündemindeki yerini koruyor. 24 Temmuz Perşembe altın ne kadar oldu? Canlı altın kuru...