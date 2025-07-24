24 Temmuz canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları son durum
Altın fiyatları, iç ve dış piyasaları yakından ilgilendiriyor. Hareketli bir tablo sergileyen altın 24 Temmuz'da ne kadar oldu? Gram altın güne 4.394 alış fiyatı ile başladı. Gramın önceki kapanışı ise 4.406 TL şeklindeydi. Çeyrek altın ise 7.153 TL alış fiyatı ile açılışı yaptı. Peki, bugün altın kaç TL? Altın fiyatlarında son durum nedir?
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını gibi altının tüm çeşitlerinin alış ve satış fiyatları yatırım yapanlar ve piyasaların gündemindeki yerini koruyor. 24 Temmuz Perşembe altın ne kadar oldu? Canlı altın kuru...