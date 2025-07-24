24 Temmuz canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları son durum

Altın fiyatları, iç ve dış piyasaları yakından ilgilendiriyor. Hareketli bir tablo sergileyen altın 24 Temmuz'da ne kadar oldu? Gram altın güne 4.394 alış fiyatı ile başladı. Gramın önceki kapanışı ise 4.406 TL şeklindeydi. Çeyrek altın ise 7.153 TL alış fiyatı ile açılışı yaptı. Peki, bugün altın kaç TL? Altın fiyatlarında son durum nedir?

24 Temmuz canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları son durum - 1

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını gibi altının tüm çeşitlerinin alış ve satış fiyatları yatırım yapanlar ve piyasaların gündemindeki yerini koruyor. 24 Temmuz Perşembe altın ne kadar oldu? Canlı altın kuru...

EKONOMİ HABERLERİ

24 Temmuz canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları son durum - 2

24 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI SON DURUM

Gram altın

Alış fiyatı: 4.395
Satış fiyatı: 4.395
Önceki kapanış: 4.406

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 7.152
Satış fiyatı: 7.228
Önceki kapanış: 7.242

Yarım altın

Alış fiyatı: 14.302
Satış fiyatı: 14.454
Önceki kapanış: 14.484

24 Temmuz canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları son durum - 3

Tam altın

Alış fiyatı: 28.435
Satış fiyatı: 28.996
Önceki kapanış: 28.833

Ata altın

Alış fiyatı: 29.324
Satış fiyatı: 30.063
Önceki kapanış: 29.894

Cumhuriyet altını

Alış fiyatı: 28.517
Satış fiyatı: 28.776
Önceki kapanış: 28.836

24 Temmuz canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları son durum - 4

Reşat altını

Alış fiyatı: 28.545
Satış fiyatı: 28.804
Önceki kapanış: 28.836

Ons altın

Alış fiyatı: 3.380 USD
Satış fiyatı: 3.380 USD
Önceki kapanış: 3.387 USD 

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TAKİBİ

DAHA FAZLA GÖSTER