3 aylık enflasyon farkı ne kadar? 2023 Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaş zammına çevrildi. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere memur maaşlarına enflasyon farkı yansıtılıyor. Binlerce çalışan memur ise eylül enflasyonunun belli olmasıyla birlikte 3 aylık enflasyon farkına odaklandı. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Eylül ayı verilerine göre memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?
3 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise enflasyon kadar zamma hak kazanıyor. Temmuz, ağustos ve eylül ayına ilişkin 3 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla zam oranları da netleşmeye başladı. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar?