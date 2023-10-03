3 aylık enflasyon farkı ne kadar? 2023 Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaş zammına çevrildi. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere memur maaşlarına enflasyon farkı yansıtılıyor. Binlerce çalışan memur ise eylül enflasyonunun belli olmasıyla birlikte 3 aylık enflasyon farkına odaklandı. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Eylül ayı verilerine göre memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?

3 aylık enflasyon farkı ne kadar? 2023 Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? - 1

3 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise enflasyon kadar zamma hak kazanıyor. Temmuz, ağustos ve eylül ayına ilişkin 3 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla zam oranları da netleşmeye başladı. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar?

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3 aylık enflasyon farkı ne kadar? 2023 Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? - 2

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Milyonlarca memur ve emeklileri ilgilendiren eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu.

Eylül ayında enflasyon yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61,53'e yükseldi. Bu verilere göre temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 25,11 olarak gerçekleşti.

3 aylık enflasyon farkı ne kadar? 2023 Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? - 3

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Bu oran memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak.

Eylül sonu itibarıyla bu rakam yüzde 18'i aşmış durumda. Net rakam ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

3 aylık enflasyon farkı ne kadar? 2023 Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? - 4

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum farklı. Bu kapsamdaki emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında üç aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 25,11'lik zam imkanı doğdu. Yılın kalan üç ayına ilişkin verilerin açıklanmasıyla zam oranı netleşecek.

4 Ocak 2024'te açıklanaacak enflasyon oranıyla zam oranları netleşecek. Hükümetin bu oranların üzerine refah payı ekleme ihtimali de bulunuyor.

Hükütemin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak öngörülmüştü. Enflasyon oranı eylül sonu itibarıylal yüzde 61,53'e ulaştı. Kesin rakam ekim, kasım ve aralık verileriyle netleşecek.

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