3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli temmuz zammı için 3 aylık zam oranı netleşti

3 aylık enflasyon farkı belli oldu. Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emeklinin gözü 3 aylık enflasyon farkına çevrildi. Çalışan memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılıyor. Memur ve emekliler yılın üçüncü enflasyon verisi olan mart enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, şimdiden temmuz ayında alacakları zam oranını hesaplamaya başladı. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli maaşı zammı temmuzda ne kadar olacak?

3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli temmuz zammı için 3 aylık zam oranı netleşti - 1

3 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, TÜİK tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emekli tarafından sorgulanıyor. Yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak zam alan memurlar ve enflasyon farkına göre zamları belirlenecek olan emekliler, 2025 yılının üçüncü enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte 2025 temmuz ayında alacakları zam oranını hesaplıyor. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.

EKONOMİ HABERLERİ

3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli temmuz zammı için 3 aylık zam oranı netleşti - 2

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, mart ayında enflasyon aylık yüzde 2,46 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri 2025 mart ayı için yüzde 10.06 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Memurların alacağı enflasyon farkı yüzde 3.83 olarak açıklandı.

Yapılacak bu zam Temmuz 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli temmuz zammı için 3 aylık zam oranı netleşti - 3

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2025 yılının ikinci zammını alacak.

Mart sonu itibarıyla bu rakam yüzde 3.83'ü aşmış durumda.

Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 3.83 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 5 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 9.03 kümülatif zam meydana gelecek.

3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli temmuz zammı için 3 aylık zam oranı netleşti - 4

Net rakam nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin açıklanacak 3 enflasyon verisi sonrasında belli olacak.

Memur ve memur emeklileri temmuz ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.

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