3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli temmuz zammı için 3 aylık zam oranı netleşti
3 aylık enflasyon farkı belli oldu. Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emeklinin gözü 3 aylık enflasyon farkına çevrildi. Çalışan memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılıyor. Memur ve emekliler yılın üçüncü enflasyon verisi olan mart enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, şimdiden temmuz ayında alacakları zam oranını hesaplamaya başladı. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli maaşı zammı temmuzda ne kadar olacak?
3 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, TÜİK tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emekli tarafından sorgulanıyor. Yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak zam alan memurlar ve enflasyon farkına göre zamları belirlenecek olan emekliler, 2025 yılının üçüncü enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte 2025 temmuz ayında alacakları zam oranını hesaplıyor. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.