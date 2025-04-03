3 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli zammı temmuz ayında ne kadar olacak?

3 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, TÜİK tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emekli tarafından sorgulanıyor. Yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak zam alan memurlar ve enflasyon farkına göre zamları belirlenecek olan emekliler, 2025 yılının üçüncü enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte 2025 temmuz ayında alacakları zam oranını hesaplıyor. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.