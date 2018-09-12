3. havalimanının son hali

1 İstanbul'un yeni havalimanının açılışı için geri sayım sürüyor. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Yeni Havalimanı’nda düzenlenen basın toplantısında, Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınmasına ilişkin Operasyonel Hazırlık ve Havalimanı Taşınması (ORAT) süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

2 Samsunlu, havalimanının adı ile ilgili tartışmalara ilişkin, “İsim konusu, yönetim kurulu üyelerimizin dünya genelinde yaptıkları araştırma çalışmaları ve ilgili mercilerle yapılacak değerlendirmeler sonucu alınacak kararla belirlenecek.” ifadesini kullandı.

3 Havalimanını 29 Ekim’de açmak için çalışmaların tüm hızıyla, plan ve programa uygun olarak devam ettiğini bildiren Samsunlu, "İstanbul Yeni Havalimanı’na yapılacak taşınma bugüne kadar dünyada yapılan en büyük havalimanı taşınması olacak. Dünyada 45 kilometre uzaklığa taşınmış başka bir havalimanı yok. Yeni havalimanına gerçekleşecek taşınma süreci ile ilgili 2016 yılından bu yana çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Geldiğimiz aşamada operasyona hazırlık sürecinde başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere hava yolları, yer hizmetleri ve diğer paydaşlarımıza havalimanına alışabilmeleri için verdiğimiz eğitimleri tamamladık” şeklinde konuştu.

4 Kadri Samsunlu, ORAT projesinde, Kopenhag ve Incheon Uluslararası Havalimanı’ndan Kasım 2016’dan bu yana danışmanlık alındığını belirterek, hepsi havalimanı, hava yolu ve handling gibi havacılık deneyimine sahip ORAT ekibinde 8 danışman, 60 kişilik ekip ve 100 operasyon personelinin görev yaptığını anlattı.

5 Samsunlu, “Türkiye’nin büyüme potansiyelini ve gücünü yansıtan, havacılık tarihinde yeni bir sayfa açacak bir havalimanına geçiş yapılacak. İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınma sürecimiz için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Özellikle ORAT’taki ilk bölüm operasyona hazırlık kısmında çok ciddi ilerleme sağladık. Önümüzdeki bir ay içerisinde 3 büyük deneme yapacağız. 102 farklı konu ve olay üzerinden senaryolarımıza çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

6 İLK DENEME EYLÜL'ÜN SON HAFTASI İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Samsunlu, İstanbul Yeni Havalimanı’nda ORAT sürecinin 2016 yılında başladığını hatırlatarak, 4 aşamadan oluşan ORAT sürecinin eğitim bölümünde DHMİ Genel Müdürlüğü önderliğinde THY, Havaş, Çelebi ve TGS Yer Hizmetleri yöneticileri ve çalışanları ile havalimanında hizmet verecek diğer paydaş firmaların çalışanlarına 27 bin 522 adet sınıf eğitimi, 29 bine yakın kişiye saha eğitimi verildiğini bildirdi.

7 ORAT akışında sınıf ve saha eğitimlerinin ardından deneme süreçlerinin geldiğini belirten Samsunlu, şöyle devam etti:



“31 Mayıs tarihinden bu yana yapılan deneme operasyonlarında 46 senaryo denendi. Bu senaryolar; açılış öncesi kalan dönemde bin, 3 bin ve 5 bin kişinin katılımıyla çok farklı olaylar yaşanmış gibi gerçek testler yapılarak denenecek. İlk deneme operasyonunu eylül ayının son haftasında planlıyoruz. Bin sahte yolcu, 2 bin bagaj, operasyonel paydaşlar ve kamu kurumlarına ait yaklaşık 800 personel, 2 adet gerçek uçak (THY), 50 yer hizmet ekipmanı ile gerçekleştirilecek. İkinci deneme operasyonu ekimin ilk haftasında yapılacak. 3 bin sahte yolcu, 6 bin sahte bagaj, operasyonel paydaşlar ve kamu kurumlarına ait yaklaşık bin personel, 3 adet gerçek uçak, 150 yer hizmet ekipmanı ile planlanmakta. Üçüncü deneme operasyonunu ekimin ikinci haftasında yapmayı planlıyoruz. Toplam 5 bin sahte yolcu, 10 bin sahte bagaj, İGA, operasyonel paydaşlar ve kamu kurumlarına ait yaklaşık bin personel, 5 adet gerçek uçak, 200 yer hizmet ekipmanı ile planlanmaktadır.”

8 NİHAİ TEST 11 EKİM'DE Kadri Samsunlu, nihai testin 11 Ekim’de yapılacağını, bu testte fiilen havalimanının her yerinin kullanılacağını ifade ederek, bu testin birinci gözlemcisinin kendisi olacağını, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, DHMİ ve kendi paydaşlarının da orada bulunacağını söyledi.



Samsunlu, şöyle konuştu:



“Bizim hedefimiz ve benim şüphe duymadığım sonucu, 29 Ekim’de bu havalimanının açılacağı... Bu testlerin sonuçlarının bize yol gösterici olacağını düşünüyorum ve buradan çıkardığımız derslere göre hala önümüzde bulunan 6 haftalık dönemde havalimanının çok daha hazır olması konumunda aksiyon almamız için zaman olduğunu görüyorum. Testlerin her biri bir günde yapılacak. Sahte yolcuların içinde bizim kendi personelimiz de olacak, cast ajanslarından insanlar da, öğrenciler de olacak.”

9 Havalimanının son halinden kareler..

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28