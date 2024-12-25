3 ilde emeklilere yılbaşı ikramiyesi müjdesi: Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, var mı? Emekliye yılbaşında ne kadar ikramiye verilecek?
Emekliye yılbaşında ikramiye yatırılacak mı sorusunun yanıtı, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından araştırılmaya başladı. Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından birçok emekli yılbaşında ikramiye alıp almayacaklarını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. Yılına özel hükümet tarafından emeklilere 5000 TL'lik ikramiye dağıtılmıştı. Bu yıl da 2 il ve 1 ilçe belediyesi olmak üzere toplamda 3 belediye tarafından emeklilere yılbaşı öncesinde ikramiye verileceği açıklandı. Normal şartlarda emeklilere her bayram öncesi hükümet tarafından 3 bin lira ikramiye yatırılıyor. Peki, emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, var mı? Emekliye yılbaşında ne kadar ikramiye verilecek?
Emekliye yılbaşı ikramiyesiyle ilgili sosyal medyada birçok kişi araştırma yapmaya başladı. 3 belediye tarafından emeklilere yılbaşında ikramiye verileceğinin açıklanmasının ardından, emekliler hükümet tarafından emekliye genel bir yılbaşı ikramiyesi verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Peki, emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, var mı? Emekliye yılbaşında ne kadar ikramiye verilecek?