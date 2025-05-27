3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? Kamu çalışanlarının 3600 ek göstergesi iptal mi oldu?
3600 ek gösterge düzenlemesi, devlet memurların maaşlarını, emekli aylıklarını ve ikramiyelerini ilgilendiriyor. Son düzenlemeyle beraber tüm kamu çalışanlarının 3600 ek göstergeden yararlanacağı bildirildi. Ancak Anayasa Mahkemesi, bazı devlet memurlarının göstergeden yararlanmasını sağlayan 15 Ocak 2023'ten öce atanmış olma şartını getiren yasayı iptal etti. Peki, 3600 ek gösterge nedir, neden iptal edildi?
Ek gösterge, memurların maaşlarının, ikramiye ve emekli aylıklarının tutarlarının artmasını sağlayan kritik bir düzenleme. İptal başvurusunda ''söz konusu düzenlemeyle, aynı mevzuat kapsamında 15 Ocak 2023 öncesi ile sonrası atanan kişilere ek göstergeden faydalandırılmada farklı muamele uygulandığı, bunun makul ve haklı bir sebebe dayanmadığı belirtildi. İşte, 3600 ek gösterge detayları...