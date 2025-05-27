3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? Kamu çalışanlarının 3600 ek göstergesi iptal mi oldu?

3600 EK GÖSTERGE İPTAL Mİ EDİLDİ?

Anayasa Mahkemesi (AYM), bazı devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanabilmesi için "15 Ocak 2023'ten önce atanmış olma" şartı getiren yasal düzenlemeyi iptal etti.



Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Ankara 18. İdare Mahkemesi, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davada, düzenlemenin yer aldığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 2022'de 7417 sayılı Kanunun 5. maddesiyle eklenen geçici 47. maddenin birinci fıkrasında yer alan "bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.



Düzenlemenin, aynı mevzuat kapsamında 15 Ocak 2023 öncesi ile sonrası atanan kişilere ek göstergeden faydalandırılmada farklı muamele uygulandığı, bunun "makul ve haklı bir sebebe dayanmadığı" başvuruda bildirildi. İptal hükmünün 6 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.



Genel İdare Hizmetleri'nde görevli personelleri kapsayan iptal kararından etkilenen unvanlar; İl Milli Eğitim Müdürü, İl Müdürü, İnfaz Koruma Memuru, İtfaye Teşkilatında Amir ve Şef, Maliye bakanlığında Memur, Maliye Müfettişi, Memur, Sağlık Meslek Lisesi Müdürü, Savunma Uzmanı, Şube Müdürü, Yüksek Mahkemelerde Görevli Memur vb.