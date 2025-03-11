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4.000 TL Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ödeme bilgisi

Emekli bayram ikramiyesi bu yıl %33’lük artışla birlikte 4.000 liraya yükseltildi. 16 milyon emeklinin alacağı ikramiye tutarları belli olurken gözler ödeme programına çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiyeleri, tahsis numarasına göre farklı günlerde ödenecek. Emeklilerle birlikte şampiyon sporcular, köy koruyucuları, yaşlılık maaşı alanlar, dul ve yetim aylığından yararlananlar, şehit yakınları, gaziler ve diğer birçok hak sahibi ikramiye alacak. Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiyeler hisselere göre ödenecek. Peki 4.000 TL Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, Emekli bayram ikramiyesi ödeme günlerine ilişkin detaylar…

4.000 TL Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ödeme bilgisi - 1

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği yeni bayram ikramiyesi tutarı belli oldu. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak hesaplara yatırılan ikramiyeler, bu yıl 4 bin lira olacak. İkramiye ödemeleri SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ayrı ayrı günlerde ödeniyor. İkramiye ödeme günleri ise tahsis numarasının son hanesine göre değişiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak çalışma sonrası ödeme günleri belli olacak. Bayram öncesinde ikramiye ödemeleri tamamlanacak. Ramazan Bayramı ise 30 Mart tarihinde başlayacak. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar oldu? İşte, emekli ikramiyeleri son dakika gelişmeleri

EKONOMİ HABERLERİ

4.000 TL Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ödeme bilgisi - 2

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025 BELLİ OLDU

AK Parti Grup  Başkanı Güler, yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldığını açıkladı. 

4.000 TL Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ödeme bilgisi - 3

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak çalışmanın ardından emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri belli olacak. Son olarak geçtiğimiz yıl 16 Haziran’da başlayan Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemeleri 10-14 Haziran tarihlerinde yatırılmıştı.

4.000 TL Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ödeme bilgisi - 4

Bu yılda benzer şekilde ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye ödeme günleri ise tahsis numarasına göre yapılacak. 

4.000 TL Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ödeme bilgisi - 5

SADECE EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK

16 milyon emeklinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlarla, yaşlılık maaşı ödemelerinden faydalananlar da ikramiye alabilecek. Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre %75, 50 ve 25 oranında ikramiye alacak.

Dul ve yetim maaşı, yaşlılık maaşı alanlar, maluller, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ikramiye alabilecek.

4.000 TL Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ödeme bilgisi - 6

KABİNE 10 MART PAZARTESİ GÜNÜ TOPLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Beştepe’de yapılacak. Ekonomik olarak atılacak yeni adımlar, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze ateşkesi ve diğer birçok önemli konu toplantıda ele alındı. 

4.000 TL Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ödeme bilgisi - 7

BAYRAM TATİLİ UZATILACAK MI? 

On bir ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece başladı. Ramazan ayı bu yıl toplam 29 gün sürecek. Bayram ise 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Geçtiğimiz yıl bayram iki günlük idari izinle birleştirilerek 9 güne uzatılmıştı. Bu Kabine Toplantısı’nda bayram tatiline ilişkin karar çıkması beklenmiyor.

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