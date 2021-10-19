4 aydır devam eden üzüm hasadı çiftçinin yüzünü güldürmedi: Tarlada 2, markette 8 lira

Meyve ve sebzeleriyle ünlü Sakarya’nın Pamukova ilçesinde 4 aydır devam eden üzüm hasadı çiftçinin yüzünü güldürmedi. Tarladan 2 liraya çıkan ve marketlerde ise yaklaşık 10 liraya alıcı bulan Pamukova üzümleri bu sene ilk defa sirke üretimi için gönderiliyor.

Haberler - İHA 19.10.2021 - 15:08

4 aydır devam eden üzüm hasadı çiftçinin yüzünü güldürmedi: Tarlada 2, markette 8 lira - 1

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde kış başında yetiştirilmeye Temmuz ayında ise hasadına başlanan ve Ekim ayının sonun kadar devam edilen üzüm bu sene çiftçinin yüzünü güldürmedi.

Pamukova ilçesinde yetişen siyah üzüm başta İstanbul, Ankara olmak üzere Karadeniz bölgesinin tamamı, İç Anadolu ve Ege’nin bir kısmı olmak üzere Türkiye’nin bir çok iline ulaştırılıyor.

4 aydır devam eden üzüm hasadı çiftçinin yüzünü güldürmedi: Tarlada 2, markette 8 lira - 2

33 bin dönüm dekar arazide ekilen üzümün bu seneki rekolte beklentisi ise yaklaşık 60 bin ton. Tarladan 2 liraya çıkan üzüm, marketlerde yaklaşık 10 liraya alıcı bulurken mazot, ilaç ve gübre gibi gereçlerin pahalı olmasından dolayı kâr elde edemeyen üreticiler yetkililerden yardım istedi.

Fiyatların yüksek olmasından dolayı alıcı bulamayan üzüm, Pamukova ilçesinde bu sene ilk defa sirke üretimi için fabrikalara gönderilmeye başlandı.

4 aydır devam eden üzüm hasadı çiftçinin yüzünü güldürmedi: Tarlada 2, markette 8 lira - 3

"VATANDAŞ 10 LİRAYA ALIYOR BUNU"

Üretim için maliyetlerin pahalı olduğunu belirten üzüm üreticisi Şükrü Gür, “Biz Türkiye çiftçisinin son nesliyiz. Bu meslek öldü artık. 90 kuruş ile 2 lira arasında çıkıyor tarladan pazardan, marketten vatandaş 10 liraya alıyor bunu. Arada ciddi bir fark var. Kışın millet klimalı, doğalgazlı evlerinde otururken biz tarlalarımıza gelerek bunları buduyoruz. Üzümler kışın oluyor, gübrelemesi, sürümü oluyor. Ocak-Şubat gibi başlıyoruz ve bu zamanlara kadar bakımı sürüyor. Bu sene topladığım üzümler sirkelik olarak gidiyor 90 kuruşa. Ara sıra ise piyasaya gidiyor buradan 2 liradan, ona da binde bir alıcı denk gelirse” dedi.
4 aydır devam eden üzüm hasadı çiftçinin yüzünü güldürmedi: Tarlada 2, markette 8 lira - 4

Ürettikleri üzümden zarar ettiklerini belirten üzüm üreticisi Kemalletin Yörük, “Topladığımız üzümü gönderiyoruz hale, orada satılıyor 3 liraya. Masrafları çıktıktan sonra bizim elimize geçen para 1,80 kuruş. Bu üzümün maliyeti 2 lira, geçen yıl hiç 4 liradan aşağıya üzüm satmadık. Büyük marketlerde bakıyoruz 8 ila 10 lira arasında üzüm fiyatları.

Bu üzüm 2-3 lira halde, bunun üzerine koy 2 lira daha, 5 lira olsun en azından arz-talep olur, sürüm çoğalır ve üzüm piyasası biraz daha düzelir. Mazota geçen seneden bu yana gelen zam yüzde 60, gübreye gelen zaman yüzde 200. Normalde bu paralara toplanmaz ama yine de insanımızın kursağından geçsin ve milli servettir diye topluyorum" diye konuştu.

4 aydır devam eden üzüm hasadı çiftçinin yüzünü güldürmedi: Tarlada 2, markette 8 lira - 5
Üzüm fiyatlarının pahalılığından ve çiftçinin mağdur olduğundan bahseden Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, “Üzümde rekolte olarak 33 bin dönüm dekar arazi üzerinden bu yıl beklentimiz 55-60 bin ton civarında. Maalesef fiyatlarımız geçen seneye göre değil önceki senelere göre de kötü ve üretici mağdur. İlk partide üzümün fiyatı 7 liradan başladı ve bu hızla 4-5 liralara kadar düştü. Ama maalesef sonrasında daha da fazla düştü ve bir daha da toparlanamadı, şuanda da sezonun sonuna geldik" şeklinde konuştu.
4 aydır devam eden üzüm hasadı çiftçinin yüzünü güldürmedi: Tarlada 2, markette 8 lira - 6
Tarladaki ve marketteki üzüm fiyatlarından söz eden Ulukaya, “Bundan 10 sene önce üzüm parası ile yatırım yapabiliyorduk. Ama maalesef şuandaki kazandığımız parayla bunu yapamıyoruz. Şimdi bu durumdan üretici ve tüketici de şikayetçi, biz buna anlam veremiyoruz. Bu fiyat farkının önüne geçebilmek için pazarcı ile üreticiyi buluşturmak lazım” ifadelerini kullandı.
4 aydır devam eden üzüm hasadı çiftçinin yüzünü güldürmedi: Tarlada 2, markette 8 lira - 7
4 aydır devam eden üzüm hasadı çiftçinin yüzünü güldürmedi: Tarlada 2, markette 8 lira - 8
4 aydır devam eden üzüm hasadı çiftçinin yüzünü güldürmedi: Tarlada 2, markette 8 lira - 9
4 aydır devam eden üzüm hasadı çiftçinin yüzünü güldürmedi: Tarlada 2, markette 8 lira - 10

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