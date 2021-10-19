4 aydır devam eden üzüm hasadı çiftçinin yüzünü güldürmedi: Tarlada 2, markette 8 lira

33 bin dönüm dekar arazide ekilen üzümün bu seneki rekolte beklentisi ise yaklaşık 60 bin ton. Tarladan 2 liraya çıkan üzüm, marketlerde yaklaşık 10 liraya alıcı bulurken mazot, ilaç ve gübre gibi gereçlerin pahalı olmasından dolayı kâr elde edemeyen üreticiler yetkililerden yardım istedi.

Fiyatların yüksek olmasından dolayı alıcı bulamayan üzüm, Pamukova ilçesinde bu sene ilk defa sirke üretimi için fabrikalara gönderilmeye başlandı.