4 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? Enflasyon farkına göre 2026 memur ve emekli zamları netleşiyor
4 aylık enflasyon farkı, ekim ayı enflasyon verileri öncesinde memur ve emeklilerin gündeminde yer alıyor. 2026 yılına yaklaşırken milyonlarca memur ve emekli, maaşlarına yansıyacak zam oranını merakla bekliyor. Kasım ayına girilmesiyle birlikte gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Ekim 2025 enflasyon verilerine çevrildi. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan 4 aylık enflasyon farkı, yeni memur ve emekli maaşlarında belirleyici olacak. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak, beklenti ne yönde?
4 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, memur, memur emeklisi ve Bağ-Kur emeklileri tarafından araştırılmaya başladı. Eylül ayında aylık enflasyon 3,23 olarak açıklanmıştı. Memur ve emeklilerin maaş zammına yansıyacak 4 aylık enflasyon farkı, ekim ayı verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla netleşecek. Bu oran, 2026 yılında memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış için temel hesaplamalardan biri olarak kabul görüyor. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte beklenen enflasyon verisine göre 4 aylık enflasyon farkı tahmini ve memur ve emekli maaşı zam oranları.