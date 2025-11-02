4 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? Enflasyon farkına göre 2026 memur ve emekli zamları netleşiyor

4 aylık enflasyon farkı, ekim ayı enflasyon verileri öncesinde memur ve emeklilerin gündeminde yer alıyor. 2026 yılına yaklaşırken milyonlarca memur ve emekli, maaşlarına yansıyacak zam oranını merakla bekliyor. Kasım ayına girilmesiyle birlikte gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Ekim 2025 enflasyon verilerine çevrildi. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan 4 aylık enflasyon farkı, yeni memur ve emekli maaşlarında belirleyici olacak. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak, beklenti ne yönde?

4 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? Enflasyon farkına göre 2026 memur ve emekli zamları netleşiyor - 1

4 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, memur, memur emeklisi ve Bağ-Kur emeklileri tarafından araştırılmaya başladı. Eylül ayında aylık enflasyon 3,23 olarak açıklanmıştı. Memur ve emeklilerin maaş zammına yansıyacak 4 aylık enflasyon farkı, ekim ayı verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla netleşecek. Bu oran, 2026 yılında memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış için temel hesaplamalardan biri olarak kabul görüyor. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte beklenen enflasyon verisine göre 4 aylık enflasyon farkı tahmini ve memur ve emekli maaşı zam oranları.

EKONOMİ HABERLERİ

4 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? Enflasyon farkına göre 2026 memur ve emekli zamları netleşiyor - 2

2026 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN KRİTİK VERİ

Bilindiği üzere memur ve memur emeklileri her yıl iki dönem toplu sözleşme zammı alıyor. Buna ek olarak, enflasyonun toplu sözleşmede belirlenen oranı aşması durumunda fark da maaşlara yansıtılıyor.

2025 yılının ikinci yarısında (Temmuz-Aralık dönemi) oluşacak 6 aylık enflasyon oranı, 2026 Ocak ayında uygulanacak maaş artışını belirleyecek. Bu nedenle ilk dört aylık veriler, zammın yönünü şimdiden ortaya koyuyor.

4 aylık enflasyon verisi yarın açıklanacak ekim ayı enflasyon verileriyle belli olacak.

4 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? Enflasyon farkına göre 2026 memur ve emekli zamları netleşiyor - 3

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılacak verilere göre, ekim ayı enflasyon verileri 3 Kasım'da belli olacak.

Ekonomistlerin beklentilerinin ortalamasına göre enflasyonun ekim ayında yüzde 2,69 olarak açıklanacağı tahmin ediliyor.

Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04 ve eylül ayında 3,23 olarak açıklanmıştı. Ekim ayında enflasyon 2,69 olarak açıklanırsa, 4 aylık enflasyon farkı yüzde 5,14 olacak.

4 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? Enflasyon farkına göre 2026 memur ve emekli zamları netleşiyor - 4

SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ekim ayı verisinin 2,69 açıklanması durumunda, 4 aylık enflasyon toplamda yüzde 10,40 hesaplanacak.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 10,40 zammı hak etmiş olacak.

Yapılacak bu zam Ocak 2026'daki maaşlara yansıyacağı için kasım ve aralık ayı için açıklanacak aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

4 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? Enflasyon farkına göre 2026 memur ve emekli zamları netleşiyor - 5

2026'DA MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2026 yılının ilk zammını alacak.

Ekim ayı enflasyonunun aylık bazda 2,69 olarak açıklamasıyla birlikte toplam enflasyon yüzde 10,40'ı aşacak.

Memur zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5,14 olarak oluşacak.

Memur ve emeklileri bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 5,14 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 16,71 zammı şimdiden hak etmiş olacak.

4 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? Enflasyon farkına göre 2026 memur ve emekli zamları netleşiyor - 6

NET RAKAM ARALIK ENFLASYONUYLA BELLİ OLACAK

Net rakam kasım ve aralık aylarına ilişkin açıklanacak 2 aylık enflasyon verisiyle belli olacak.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında enflasyon farkına ek olarak yüzde 11 de toplu sözleşme zammı alacak.

DAHA FAZLA GÖSTER