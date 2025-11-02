4 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? Enflasyon farkına göre 2026 memur ve emekli zamları netleşiyor

4 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, memur, memur emeklisi ve Bağ-Kur emeklileri tarafından araştırılmaya başladı. Eylül ayında aylık enflasyon 3,23 olarak açıklanmıştı. Memur ve emeklilerin maaş zammına yansıyacak 4 aylık enflasyon farkı, ekim ayı verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla netleşecek. Bu oran, 2026 yılında memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış için temel hesaplamalardan biri olarak kabul görüyor. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte beklenen enflasyon verisine göre 4 aylık enflasyon farkı tahmini ve memur ve emekli maaşı zam oranları.