4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaş zammına çevrildi. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere memur maaşlarına enflasyon farkı yansıtılıyor. Binlerce çalışan memur ise ekim enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan 4 aylık enflasyon farkına odaklandı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Ekim ayı verilerine göre memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?
4 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise enflasyon kadar zamma hak kazanıyor. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayına ilişkin 4 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla zam oranları da netleşmeye başladı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?