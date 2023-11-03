4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

4 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise enflasyon kadar zamma hak kazanıyor. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayına ilişkin 4 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla zam oranları da netleşmeye başladı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?