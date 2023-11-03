4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaş zammına çevrildi. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere memur maaşlarına enflasyon farkı yansıtılıyor. Binlerce çalışan memur ise ekim enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan 4 aylık enflasyon farkına odaklandı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Ekim ayı verilerine göre memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?

4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? - 1

4 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise enflasyon kadar zamma hak kazanıyor. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayına ilişkin 4 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla zam oranları da netleşmeye başladı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ

4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? - 2

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Milyonlarca memur ve emeklileri ilgilendiren ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu.

Ekim ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 3,43 artarken, yıllık bazda yüzde 61,36 oldu. Bu verilere göre temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 29,41 olarak gerçekleşti.

4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? - 3

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Bu oran memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak.

Ekim sonu itibarıyla bu rakam yüzde 22'yi aşmış durumda. Net rakam kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.

4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? - 4

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum farklı. Bu kapsamdaki emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında dört aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 29,41'lik zam imkanı doğdu. Yılın kalan iki ayına ilişkin verilerin açıklanmasıyla zam oranı netleşecek.

4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? - 5

REFAH PAYI DA EKLENEBİLİR

3 Ocak 2024'te açıklanaacak enflasyon oranıyla zam oranları netleşecek.

Hükümetin bu oranların üzerine refah payı ekleme ihtimali de bulunuyor.

Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak öngörülmüştü. Enflasyon oranı ekim sonu itibarıyla yüzde 61,36 oldu.

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