4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli zammı şimdiden ne kadar olacak?
4 aylık enflasyon farkı nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. Binlerce çalışan memur ve emekli, nisan ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, ocak, şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan 4 aylık enflasyon farkına odaklandı. Memur ve emekli zammında belirleyici enflasyon farkının güncel görünümü merak ediliyor. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli maaşı zammı şimdiden ne kadar?
4 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, çalışan milyonlarca memur ve emekli güncel enflasyon farkını gündemine aldı. Yılda iki kez toplu enflasyon farkına bağlı olarak zam alan memur ve emekliler, 2024 yılının dördüncü enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte şimdiden temmuzda alacakları zamları hesaplamaya başladı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.