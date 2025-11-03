4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Enflasyon farkına göre 2026 memur ve emekli maaşı zammı belli oldu
4 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, çalışan binlerce memur, memur emeklisi ve Bağ-Kur emeklileri tarafından araştırılmaya başladı. Eylül ayında aylık enflasyon 3,23 olarak açıklanmıştı. Memur ve emeklilerin maaş zammına yansıyacak 4 aylık enflasyon farkı, ekim ayı verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla netleşti. Bu oran, 2026 yılında memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış için temel göstergelerden biri olarak kabul ediliyor. Net rakam kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla oluşacak. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı ve böylece memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Memur ve emeklilerin maaş zamlarına, her yıl ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılıyor. Çalışan memurlar ve memur emeklileri ise yılın 10. enflasyon verisi olan ekim ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, 4 aylık enflasyon farkına odaklandı ve maaş zammı hesaplaması yapmaya başladı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli maaşları ne kadar zamlanacak?