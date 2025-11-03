4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Enflasyon farkına göre 2026 memur ve emekli maaşı zammı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı ve böylece memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Memur ve emeklilerin maaş zamlarına, her yıl ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılıyor. Çalışan memurlar ve memur emeklileri ise yılın 10. enflasyon verisi olan ekim ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, 4 aylık enflasyon farkına odaklandı ve maaş zammı hesaplaması yapmaya başladı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli maaşları ne kadar zamlanacak?