4 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? Memur ve emekli maaşı 2025 temmuz zammında son durum

4 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli maaşı temmuz zammında son durum merak edilmeye başladı. Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında memur ve emeklinin gözü 4 aylık enflasyon farkına çevrildi. Çalışan memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı yansıtılıyor. Memur ve emekliler yılın dördüncü enflasyon verisi olan nisan enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, şimdiden temmuz ayında alacakları zam oranını hesaplamaya başladı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli maaşı zammı temmuzda ne kadar olacak?

4 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? Memur ve emekli maaşı 2025 temmuz zammında son durum - 1

4 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emekli tarafından sorgulanıyor. Yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak zam alan memurlar ve enflasyon farkına göre zamları belirlenecek olan emekliler, 2025 yılının dördüncü enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte 2025 temmuz ayında alacakları zam oranını araştırmaya başladı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte 4 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.

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4 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? Memur ve emekli maaşı 2025 temmuz zammında son durum - 2

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3,00 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri 2025 nisan ayı için yüzde 13,36 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Memurların alacağı enflasyon farkı yüzde 6.95 olarak açıklandı.

Yapılacak bu zam Temmuz 2025'teki maaşlara yansıyacağı için mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

4 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? Memur ve emekli maaşı 2025 temmuz zammında son durum - 3

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2025 yılının ikinci zammını alacak.

Nisan sonu itibarıyla bu rakam yüzde 6.95'i aşmış durumda.

4 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? Memur ve emekli maaşı 2025 temmuz zammında son durum - 4

Net rakam mayıs ve haziran aylarına ilişkin açıklanacak 2 enflasyon verisi sonrasında belli olacak.

Bu hesaplamalara göre yüzde 6.95 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki %5 ilave edilmesi halinde toplam %12.3 kümülatif zam meydana geleceği değerlendirilmektedir.

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