4 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? Memur ve emekli maaşı 2025 temmuz zammında son durum

4 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emekli tarafından sorgulanıyor. Yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak zam alan memurlar ve enflasyon farkına göre zamları belirlenecek olan emekliler, 2025 yılının dördüncü enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte 2025 temmuz ayında alacakları zam oranını araştırmaya başladı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte 4 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.