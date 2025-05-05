4 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? Memur ve emekli maaşı 2025 temmuz zammında son durum
4 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli maaşı temmuz zammında son durum merak edilmeye başladı. Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında memur ve emeklinin gözü 4 aylık enflasyon farkına çevrildi. Çalışan memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı yansıtılıyor. Memur ve emekliler yılın dördüncü enflasyon verisi olan nisan enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, şimdiden temmuz ayında alacakları zam oranını hesaplamaya başladı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli maaşı zammı temmuzda ne kadar olacak?
4 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emekli tarafından sorgulanıyor. Yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak zam alan memurlar ve enflasyon farkına göre zamları belirlenecek olan emekliler, 2025 yılının dördüncü enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte 2025 temmuz ayında alacakları zam oranını araştırmaya başladı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte 4 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.