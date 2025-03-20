4 bin lira emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 2025 Mart ayı: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için gözler TBMM Genel Kurulu’na çevrildi. İkramiye ödemelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükselmesini içeren kanun teklifi Meclis’te görüşüldükten sonra onaylanacak ve ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. SGK tarafından emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi çalışmaları yapılıyor. Geçtiğimiz bayramda ödemeler toplam 3 gün içerisinde tamamlanmıştı. Bayram ikramiyesi ödemeleri tahsis numarasına göre yapılıyor. Peki 4 bin lira emekli bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı? İşte, Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri son durum
Emekli bayram ikramiyeleri ödemelerinden yaklaşık 16 milyon hak sahibi yararlanacak. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta başlayacağından Nisan ayında da emekli olmaya hak kazananlar ikramiyeden faydalanabilecek. 4A, 4B ve 4C emekli ikramiyeleri tahsis numarasına göre farklı günlerde yatırılıyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri toplam 3 günde tamamlanmıştı. Özellikle bayram sebebiyle seyahat etmeye hazırlananlar ve alışveriş yapacaklar, bayram ikramiyesi ödeme takvimine göre hareket edecek. Peki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödemeleri 2025 ne zaman başlayacak? İşte, ikramiyeler için ön görülen tarih