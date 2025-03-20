4 bin lira emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 2025 Mart ayı: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ödemelerinden yaklaşık 16 milyon hak sahibi yararlanacak. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta başlayacağından Nisan ayında da emekli olmaya hak kazananlar ikramiyeden faydalanabilecek. 4A, 4B ve 4C emekli ikramiyeleri tahsis numarasına göre farklı günlerde yatırılıyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri toplam 3 günde tamamlanmıştı. Özellikle bayram sebebiyle seyahat etmeye hazırlananlar ve alışveriş yapacaklar, bayram ikramiyesi ödeme takvimine göre hareket edecek. Peki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödemeleri 2025 ne zaman başlayacak? İşte, ikramiyeler için ön görülen tarih