4 bin lira Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri 2025: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı için geri sayım başlarken gözler ikramiye ödeme takvimine çevrildi. Ramazan Bayramı’nda ikramiyelere ilişkin kanun teklifi yetişmediğinden ödemeler, iki farklı takvimde yatırılmıştı. Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre Kurban Bayramı bu yıl Haziran ayının ilk haftası başlayacak. Yaklaşık 16 milyon emekli ile birlikte dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları ve gaziler ikramiye ödemelerinden yararlanacak. Peki 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? İşte, ikramiye ödemelerinde son durum…

4 bin lira Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri 2025: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? - 1

Emekli bayram ikramiyeleri, 2025 yılında 4 bin lira olarak hesaplara yatırılacak. Bayram ikramiyesi alabilmek için herhangi bir başvuru ekranı bulunmuyor. 4A, 4B ve 4C emeklilerine maaş aldıkları bankalar aracılığıyla ikramiye ödemeleri gerçekleştiriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ikramiye ödemeleri ise tahsis numaralarına göre farklı tarihlerde yatırılıyor. Özellikle kurban alımları erkenden başlarken emekliler ise ödeme takvimine odaklandı. Kurban Bayramı 6 Haziran’da başlayacak ve arefe günüyle birlikte toplam 4.5 gün sürecek. İkramiye ödemeleri her yıl olduğu gibi bayramdan önce hesaplara aktarılacak. Peki Kurban Bayramı 4 bin lira ikramiyeler 2025 ne zaman yatar? İşte, ödemeler için ön görülen tarih…

EKONOMİ HABERLERİ

4 bin lira Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri 2025: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? - 2

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ 2025 NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri bu yıl 4 bin lira olarak tek seferde hesaplara yatırılacak. İkramiye ödeme takvimi ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulacak. Henüz resmi olarak ikramiye ödeme programı belli olmadı.

İkramiye ödemeleri, Kurban Bayramı’ndan önce hesaplara geçecek. Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak.

4 bin lira Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri 2025: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? - 3

4 bin lira emekli ikramiyesi ödemelerinin en geç 1 Haziran Pazartesi günü başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Bayram ikramiyesi ödeme günleri ise tahsis numarasına göre farklılık gösterecek. İkramiyeler ilk olarak 4A SSK kapsamında emekli olanlara yatırılıyor. Sonrasında ise 4B ve 4C emeklileri ödemeleri tamamlanıyor.

4 bin lira Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri 2025: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? - 4

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi yayımladı. Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. 2025 yılı Kurban Bayramı tarihleri ise şu şekilde;

5 Haziran Perşembe Kurban Bayramı Arefe günü

6 Haziran Cuma Kurban Bayramı 1. günü

7 Haziran Cumartesi Kurban Bayramı 2. günü

8 Haziran Pazar Kurban Bayramı 3. günü

9 Haziran Pazartesi Kurban Bayramı 4. günü

4 bin lira Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri 2025: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? - 5

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’na idari izin eklenerek bayram tatili 9 güne uzatılmıştı. Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Bayram tatili arefe günüyle birlikte toplam 4.5 gün sürecek. Bayram tatili boyunca okullar, üniversiteler, bankalar, kargo firmaları ve diğer kamu kurumları kapalı olacak. 

DAHA FAZLA GÖSTER