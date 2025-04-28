4 bin lira Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri 2025: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı için geri sayım başlarken gözler ikramiye ödeme takvimine çevrildi. Ramazan Bayramı’nda ikramiyelere ilişkin kanun teklifi yetişmediğinden ödemeler, iki farklı takvimde yatırılmıştı. Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre Kurban Bayramı bu yıl Haziran ayının ilk haftası başlayacak. Yaklaşık 16 milyon emekli ile birlikte dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları ve gaziler ikramiye ödemelerinden yararlanacak. Peki 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? İşte, ikramiye ödemelerinde son durum…
Emekli bayram ikramiyeleri, 2025 yılında 4 bin lira olarak hesaplara yatırılacak. Bayram ikramiyesi alabilmek için herhangi bir başvuru ekranı bulunmuyor. 4A, 4B ve 4C emeklilerine maaş aldıkları bankalar aracılığıyla ikramiye ödemeleri gerçekleştiriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ikramiye ödemeleri ise tahsis numaralarına göre farklı tarihlerde yatırılıyor. Özellikle kurban alımları erkenden başlarken emekliler ise ödeme takvimine odaklandı. Kurban Bayramı 6 Haziran’da başlayacak ve arefe günüyle birlikte toplam 4.5 gün sürecek. İkramiye ödemeleri her yıl olduğu gibi bayramdan önce hesaplara aktarılacak. Peki Kurban Bayramı 4 bin lira ikramiyeler 2025 ne zaman yatar? İşte, ödemeler için ön görülen tarih…