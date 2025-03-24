4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi sorgulama: Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi sorgulama ekranı, ödemelerin başlamasıyla birlikte yoğun ilgi görüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur ödeme takvimini duyurdu. Emekli ikramiyelerine yapılacak artış henüz Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmediğinden emekliler ilk etapta 3 bin liralık ikramiye alacak. Farklar ise kanun teklifi yasalaştıktan sonra hesaplara aktarılacak. Emekli bayram ikramiyelerinin yatıp yatmadığı internet üzerinden kontrol edilebiliyor. Peki Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, nasıl sorgulanır? İşte, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi sorgulama ekranı
Emekli bayram ikramiyesi sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Emekli ikramiyelerinde fark dışındaki ödemeler dört (4) gün içerisinde tamamlanacak. İkramiye ödemeleri, tahsis numarasına göre farklılık gösteriyor. İkramiyelerin yatıp yatmadığını kontrol etmek için emeklilerin ve diğer hak sahiplerinin iki alternatif yöntemi bulunuyor. Dul ve yetim maaşı alanlar, hisse oranına göre ödemelerden faydalanacak. Yaşlılık maaşı alanlar ise tam ikramiye alacak. Bu yıl emekli ikramiyeleri %33 artarak 4 bin liraya ulaşmıştı. İlk etapta ikramiyeler 3.000 TL olarak bugün yatmaya başladı. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne zaman yatacak? İşte, ikramiye sorgulama yöntemi….