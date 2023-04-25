5 adımda "Yarısı Bizden" Kampanyası: Süreç nasıl işleyecek, başvuruları ne zaman? Finansal destek nasıl olacak?

Kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyası ile evini dönüştürmek isteyenlere finansal destek sağlanacak. Peki süreç nasıl işleyecek? Kampanya diğer illere de yayılacak mı? Ayrıntılar haberimizde.

5 adımda "Yarısı Bizden" Kampanyası: Süreç nasıl işleyecek, başvuruları ne zaman? Finansal destek nasıl olacak? - 1

Kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasının ayrıntıları belli oluyor.

İstanbul'da kentsel dönüşüm için yeni proje başlatıldı.

EKONOMİ HABERLERİ

5 adımda "Yarısı Bizden" Kampanyası: Süreç nasıl işleyecek, başvuruları ne zaman? Finansal destek nasıl olacak? - 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan proje ile yenileme maliyetinin yarısını devlet karşılayacak.

5 adımda "Yarısı Bizden" Kampanyası: Süreç nasıl işleyecek, başvuruları ne zaman? Finansal destek nasıl olacak? - 3

Binaların dönüşüm süreci 5 adımda tamamlanacak. İlk olarak 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden projeye başvurulması gerekiyor.

5 adımda "Yarısı Bizden" Kampanyası: Süreç nasıl işleyecek, başvuruları ne zaman? Finansal destek nasıl olacak? - 4

Başvuru sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları binanın ön incelemesini yapacak. Uzmanlar keşif raporu hazırlayacak.

5 adımda "Yarısı Bizden" Kampanyası: Süreç nasıl işleyecek, başvuruları ne zaman? Finansal destek nasıl olacak? - 5

Üçüncü adım, bina için protokol hazırlanması ve proje aşamasına geçilmesi. Bu süreçte binada da gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanması gerekiyor.

5 adımda "Yarısı Bizden" Kampanyası: Süreç nasıl işleyecek, başvuruları ne zaman? Finansal destek nasıl olacak? - 6

Dördüncü aşamada, ruhsat alma süreci başlıyor.

Son süreçte ise, TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak.

5 adımda "Yarısı Bizden" Kampanyası: Süreç nasıl işleyecek, başvuruları ne zaman? Finansal destek nasıl olacak? - 7

Kampanya sağlanan finansal destek ile dikkat çekiyor. 100 metrekare 2+1 daireler için 1,5 milyon lira, 3+1 daireler için 1,8 milyon lira tutar belirlendi. Bu tutara kadarki maliyetin yarısını devlet karşılayacak, kalan tutara ise kredi verilecek.

5 adımda "Yarısı Bizden" Kampanyası: Süreç nasıl işleyecek, başvuruları ne zaman? Finansal destek nasıl olacak? - 8

Kredinin faiz oranı yüzde 0,79 olurken, yüzde 10 peşinat talep edilecek, 10 yıl vade hakkı tanınacak. Aylık ödeme 2+1 daire için 5 bin 625 liradan, 3+1 daire için 6 bin 750 liradan başlayacak.

5 adımda "Yarısı Bizden" Kampanyası: Süreç nasıl işleyecek, başvuruları ne zaman? Finansal destek nasıl olacak? - 9

Öte yandan dönüşüm sürecinde 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı yapılacak.

Dönüşüm kampanyası, önce İstanbul’da başlatılacak, önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacak. İlk yıl yerinde 200 bin, rezervde 100 bin konutun dönüştürülmesi hedefleniyor. Eğer başvuru daha çok olursa, dönüştürülecek binalar kura ile belirlenecek.

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