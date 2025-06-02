5 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? 2025 memur ve emekli maaşı temmuz zammı hesaplaması

5 aylık enflasyon farkı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileri öncesinde memur ve emeklinin gündeminde yer alıyor. Memur ve emekli maaşı temmuz zammı, 5 aylık enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte yeniden hesaplanacak. Memur ve emekli maaşları, her yıl enflasyona farkına göre iki kez artış gösteriyor. Memurlar ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri de maaş zammı oranına odaklanırken Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak mayıs ve haziran enflasyonu zam oranlarında belirleyici olacak. Ocak, şubat, mart ve nisan ayını kapsayan dönemde memurların alacağı enflasyon farkı 6,94 olurken, emeklinin alacağı enflasyon farkı yüzde 13,36 oldu. Ekonomistlerin mayıs ayı beklentisinin belli olmasıyla birlikte ise 5 aylık enflasyon farkı için hesaplamalar yapılmaya başladı. Peki, 5 aylık enflasyon farkı beklentisine göre memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?

5 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? 2025 memur ve emekli maaşı temmuz zammı hesaplaması - 1

5 aylık enflasyon farkı beklentisine göre 2025 temmuz ayı memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı, mayıs ayı enflasyon verileri öncesinde milyonlarca kişi tarafından sorgulanıyor. TÜİK tarafından 3 Haziran'da açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileri sonrasında, memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Memur ve emeklilerin temmuz ayında alacağı zam oranı ise 5 aylık enflasyon farkına göre hesaplanabilecek. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,10 olarak açıklanmıştı. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? Temmuz ayı memur ve emekli maaşları ne kadar, yüzde kaç olur?

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5 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? 2025 memur ve emekli maaşı temmuz zammı hesaplaması - 2

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2025 yılının ikinci zammını alacak.

Nisan enflasyonu sonrasında bu rakam yüzde 6,94'ü aşmıştı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 6,94 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 5 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 12,29 kümülatif zam meydana geleceği belli olmuştu. Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentisi ortalaması 2,10 oldu.

Buna göre; Ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayı dönemi toplu sözleşme sonrası açıklanan aylık enflasyon rakamlarının toplamı 14,87 olacak.

5 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? 2025 memur ve emekli maaşı temmuz zammı hesaplaması - 3

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Mayıs ayı enflasyonunun bu beklentiler doğrultusunda açıklanması halinde toplu sözleşme sonrası açıklanan aylık enflasyon rakamlarının toplamı yüzde 14,87 olacak.

Toplam oluşacak enflasyona göre emeklilerin alacağı 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 15,74 olarak hesaplanacak.

5 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? 2025 memur ve emekli maaşı temmuz zammı hesaplaması - 4

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memurlar için ise oluşacak enflasyon farkı yüzde 9,19 olacak.

Bu hesaplamalar doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 9,19 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 5 ilave edilmesi halinde nisan ayında toplam yüzde 14,65 kümülatif zam meydana gelecek.

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