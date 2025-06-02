5 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? 2025 memur ve emekli maaşı temmuz zammı hesaplaması

5 aylık enflasyon farkı beklentisine göre 2025 temmuz ayı memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı, mayıs ayı enflasyon verileri öncesinde milyonlarca kişi tarafından sorgulanıyor. TÜİK tarafından 3 Haziran'da açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileri sonrasında, memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Memur ve emeklilerin temmuz ayında alacağı zam oranı ise 5 aylık enflasyon farkına göre hesaplanabilecek. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,10 olarak açıklanmıştı. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? Temmuz ayı memur ve emekli maaşları ne kadar, yüzde kaç olur?