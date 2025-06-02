5 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? 2025 memur ve emekli maaşı temmuz zammı hesaplaması
5 aylık enflasyon farkı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileri öncesinde memur ve emeklinin gündeminde yer alıyor. Memur ve emekli maaşı temmuz zammı, 5 aylık enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte yeniden hesaplanacak. Memur ve emekli maaşları, her yıl enflasyona farkına göre iki kez artış gösteriyor. Memurlar ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri de maaş zammı oranına odaklanırken Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak mayıs ve haziran enflasyonu zam oranlarında belirleyici olacak. Ocak, şubat, mart ve nisan ayını kapsayan dönemde memurların alacağı enflasyon farkı 6,94 olurken, emeklinin alacağı enflasyon farkı yüzde 13,36 oldu. Ekonomistlerin mayıs ayı beklentisinin belli olmasıyla birlikte ise 5 aylık enflasyon farkı için hesaplamalar yapılmaya başladı. Peki, 5 aylık enflasyon farkı beklentisine göre memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?
5 aylık enflasyon farkı beklentisine göre 2025 temmuz ayı memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı, mayıs ayı enflasyon verileri öncesinde milyonlarca kişi tarafından sorgulanıyor. TÜİK tarafından 3 Haziran'da açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileri sonrasında, memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Memur ve emeklilerin temmuz ayında alacağı zam oranı ise 5 aylık enflasyon farkına göre hesaplanabilecek. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,10 olarak açıklanmıştı. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? Temmuz ayı memur ve emekli maaşları ne kadar, yüzde kaç olur?