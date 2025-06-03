5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli temmuz zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak?
5 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verileri sonrasında memur ve emeklinin gündeminde yer alıyor. 5 aylık enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte memur ve emekli maaşı temmuz zammı için güncel oranlar belli oldu. Her yıl enflasyona farkına göre iki kez artış gösteren memur ve emekli aylıkları, haziran enflasyonunun belli olmasıyla birlikte netleşecek. Ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayını kapsayan dönemde yüz binlerce memur ve emeklinin alacağı 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli temmuz zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak?
2025 temmuz ayı memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı, 5 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte sorgulanıyor. Mayıs ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte milyonlarca kişi temmuz maaşları için hesaplama yapmaya başladı. TÜİK tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verileri sonrasında ise memur ve emeklinin 6 aylık enflasyon farkı belli olacak ve böylece memur ve emeklilerin temmuz ayında alacağı zam oranı netleşecek. Mayıs enflasyonuyla birlikte ise 5 aylık enflasyon farkına göre maaş hesaplamaları yapılmaya başladı. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,10 olarak açıklanmıştı. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli temmuz zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak?