5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli temmuz zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak?

2025 temmuz ayı memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı, 5 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte sorgulanıyor. Mayıs ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte milyonlarca kişi temmuz maaşları için hesaplama yapmaya başladı. TÜİK tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verileri sonrasında ise memur ve emeklinin 6 aylık enflasyon farkı belli olacak ve böylece memur ve emeklilerin temmuz ayında alacağı zam oranı netleşecek. Mayıs enflasyonuyla birlikte ise 5 aylık enflasyon farkına göre maaş hesaplamaları yapılmaya başladı. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,10 olarak açıklanmıştı. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli temmuz zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak?