5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli zammı için kritik veri belli oldu
03.12.2025 10:03
Son Güncelleme: 03.12.2025 10:42
NTV - Haber Merkezi
5 aylık enflasyon farkı, kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerin gündeminde yer alıyor. 2026 yılına kısa bir zaman kala, memur ve emekliler maaşlarına yansıyacak zam oranı için hesaplamalara başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Açıklanan bu veri yeni memur ve emekli maaşı zammında belirleyici olacak. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekliler yeni yılda ne kadar zam alacak?
5 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, memur, memur emeklisi ve Bağ-Kur emeklileri tarafından araştırılmaya başladı. Ekim ayında aylık enflasyon 2,55 olarak açıklanmıştı. Memur ve emeklilerin maaş zammına yansıyacak 5 aylık enflasyon farkı, kasım ayı verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte netleşti. Bu oran, 2026 yılında memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış için temel hesaplamalar arasında yer alıyor. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte 2026 memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı ve memur ve emekli maaşı zam oranları.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, kasım ayı enflasyon verileri 3 Aralık'ta belli oldu.
Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04, eylül ayında 3,23 ve ekim ayında 2,55 olarak açıklanmıştı. Kasım ayında ise enflasyon 0,87 olarak açıklandı ve 5 aylık enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak oluştu.
SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ OCAK'TA NE KADAR ALACAK?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri kasım ayı verisinin 0,87 olarak açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon toplamda yüzde 11,21 oldu.
Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 11,21'lik zammı hak etmiş olacak.
Yapılacak bu zam Ocak 2026'daki maaşlara yansıyacağı için aralık ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ 2026'DA NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.
Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2026 yılının ilk zammını alacak.
Kasım ayı enflasyonunun aylık bazda 0,87 olarak açıklamasıyla birlikte toplam enflasyon yüzde 11,21'i aştı.
Memur zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5,91 olarak oluştu.
Memur ve emeklileri bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 5,91enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 17,57 zammı şimdiden hak etmiş oldu.
NET RAKAM 5 OCAK'TA BELLİ OLACAK
Net rakam ocak ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon verisiyle belli olacak.
Memur ve memur emeklileri ocak ayında enflasyon farkına ek olarak yüzde 11 de toplu sözleşme zammı alacak.