50 yıldır yağhaneden çıkmıyor: Satışları iki kat arttı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde 50 yıldır organik ayçiçeği yağı üretimi yapan Sabri Sarıca'nın ürettiği yağlara çevre illerdeki tüketiciler büyük ilgi gösteriyor. Yağ fiyatlarının artmasıyla işleri yüzde 100 artan Sarıca, taleplere cevap veremediğini söyledi.

Haberler - İHA 06.12.2021 - 12:34

50 yıldır yağhaneden çıkmıyor: Satışları iki kat arttı - 1

'nın İnegöl İlçesinde asırlık makinelerle 50 yıldan bu yana organik ayçiçeği yağı üretimi yapan Sabri Sarıca, Marmara bölgesinin son ustası.

50 yıldır yağhaneden çıkmıyor: Satışları iki kat arttı - 2

71 yaşındaki Sabri Sarıca´nın, el emeğiyle yaptığı organik ayçiçeği yağları çevre illerdeki tüketicilerden büyük ilgi görüyor

50 yıldır yağhaneden çıkmıyor: Satışları iki kat arttı - 3

Kilogramını 25 liradan satan Sabri Sarıca'nın işleri, ayçiçeği fiyatlarındaki artış sebebiyle iki kat arttı.

Yağ fiyatlarının artmasıyla işleri yüzde 100 oranında artan usta, taleplere cevap veremediğini söyledi.

50 yıldır yağhaneden çıkmıyor: Satışları iki kat arttı - 4

Bu işi kimsenin merak etmediğini aktaran Sarıca, kendisiyle beraber mesleğinin tarihe gömüleceğini belirti.

Sabahın erken saatlerinde girdiği yağhanede tarih kokan makinelerle çekirdekten yağ çıkaran usta, geçimini bu işten kazanıyor.

50 yıldır yağhaneden çıkmıyor: Satışları iki kat arttı - 5

Müşterinin getirdiği çekirdekleri alıp 5 ayrı işlem sonucunda yağa dönüştüren usta, sağlıklı yaşamını ürettiği yağa bağlıyor.

50 yıldır yağhaneden çıkmıyor: Satışları iki kat arttı - 6

İŞÇİSİ HASTALANDI, 50 YILDIR YAĞHANEDEN ÇIKAMADI

50 metrekarelik üretim tesisinde 50 yılı deviren Sabri Sarıca, bu mesleği yıllar önce yapan kayın babasının yanında çalışan çırağın hastalanıp işe gelmemesiyle başladığını belirterek, “1971 yılında askerden geldim. Kayınpederim rahmetli, bu işi yapıyordu. İşçisi rahatsızlanmıştı, bende 1 aylık çalışmak için girdim, mesleğim oldu” dedi.

50 yıldır yağhaneden çıkmıyor: Satışları iki kat arttı - 7

48 AYRI BEZDEN SÜZÜLÜYOR

Ayçiçeği yağının üretiminden bahseden Sarıca, “Müşterimiz ürettiği ayçiçeklerini çuvalla bize getirir. Asırlık makinemde ayçekirdeklerini ayıklıyorum, daha sonra pişiriyoruz. Pişirmeyle ayçekirdeğinin özünü alıyoruz. Sonra pres yaparak ilk yağı çıkartıyorum. Çıkan yağ 48 ayrı bezden süzülerek hazneye düşüyor ve yağ oluşuyor. 3 kilogram çekirdekten, 1 kilo yağ çıkıyor” diye konuştu.

50 yıldır yağhaneden çıkmıyor: Satışları iki kat arttı - 8

"İNSANLARA HİZMET ETMEKTEN MEMNUNUM"

Bu işi yapmaya devam ettiğini aktaran Sarıca, “Yapmaya çalışıyorum ama zorlanıyorum. 50 yıldır bu mesleği yapıyorum. İnsanlara hizmet etmekten memnunum. Para karşılığında değil, çekirdek küspesi karşılığında ay çekirdeği yağı üretiyorum” şeklinde konuştu.

50 yıldır yağhaneden çıkmıyor: Satışları iki kat arttı - 9

İŞLER YÜZDE 100 ARTTI

Çekirdeğin fiyatının artmasıyla yağ fiyatlarının da arttığını da belirten Sarıca, “Kütahya, Bilecik, Bozüyük, Pazaryeri ilçelerinden vatandaşlar çekirdek getirip, yağlarını alıyorlar. Müşterimiz çok  arttı. Artık tonla çekirdek getiriyorlar. İşlerimizde yüzde yüz oranında artış oldu, karşılamakta zorlanıyorum. Geleni de boş çeviremiyorum. Kendime çalışmaya zamanım yok” şeklinde konuştu.

50 yıldır yağhaneden çıkmıyor: Satışları iki kat arttı - 10

Bu işi merak edenin olmadığını söyleyen Sarıca, “Hiç özenen olmadı. Marmara bölgesinde bir tek ben kaldım. İnegöl’de 25 tane vardı, hepsi kapandı. Bir tek biz kaldık" dedi.

50 yıldır yağhaneden çıkmıyor: Satışları iki kat arttı - 11

Sarıca, yağhaneden üretilen bir kilogram yağın fiyatının 25 TL olduğunu da sözlerine ekledi.

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