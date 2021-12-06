50 yıldır yağhaneden çıkmıyor: Satışları iki kat arttı

Haberler - İHA 06.12.2021 - 12:34
Bursa'nın İnegöl İlçesinde asırlık makinelerle 50 yıldan bu yana organik ayçiçeği yağı üretimi yapan Sabri Sarıca, Marmara bölgesinin son ustası.
71 yaşındaki Sabri Sarıca´nın, el emeğiyle yaptığı organik ayçiçeği yağları çevre illerdeki tüketicilerden büyük ilgi görüyor
Kilogramını 25 liradan satan Sabri Sarıca'nın işleri, ayçiçeği fiyatlarındaki artış sebebiyle iki kat arttı.
Yağ fiyatlarının artmasıyla işleri yüzde 100 oranında artan usta, taleplere cevap veremediğini söyledi.
Bu işi kimsenin merak etmediğini aktaran Sarıca, kendisiyle beraber mesleğinin tarihe gömüleceğini belirti.
Sabahın erken saatlerinde girdiği yağhanede tarih kokan makinelerle çekirdekten yağ çıkaran usta, geçimini bu işten kazanıyor.
Müşterinin getirdiği çekirdekleri alıp 5 ayrı işlem sonucunda yağa dönüştüren usta, sağlıklı yaşamını ürettiği yağa bağlıyor.
50 metrekarelik üretim tesisinde 50 yılı deviren Sabri Sarıca, bu mesleği yıllar önce yapan kayın babasının yanında çalışan çırağın hastalanıp işe gelmemesiyle başladığını belirterek, “1971 yılında askerden geldim. Kayınpederim rahmetli, bu işi yapıyordu. İşçisi rahatsızlanmıştı, bende 1 aylık çalışmak için girdim, mesleğim oldu” dedi.
Ayçiçeği yağının üretiminden bahseden Sarıca, “Müşterimiz ürettiği ayçiçeklerini çuvalla bize getirir. Asırlık makinemde ayçekirdeklerini ayıklıyorum, daha sonra pişiriyoruz. Pişirmeyle ayçekirdeğinin özünü alıyoruz. Sonra pres yaparak ilk yağı çıkartıyorum. Çıkan yağ 48 ayrı bezden süzülerek hazneye düşüyor ve yağ oluşuyor. 3 kilogram çekirdekten, 1 kilo yağ çıkıyor” diye konuştu.
Bu işi yapmaya devam ettiğini aktaran Sarıca, “Yapmaya çalışıyorum ama zorlanıyorum. 50 yıldır bu mesleği yapıyorum. İnsanlara hizmet etmekten memnunum. Para karşılığında değil, çekirdek küspesi karşılığında ay çekirdeği yağı üretiyorum” şeklinde konuştu.
Çekirdeğin fiyatının artmasıyla yağ fiyatlarının da arttığını da belirten Sarıca, “Kütahya, Bilecik, Bozüyük, Pazaryeri ilçelerinden vatandaşlar çekirdek getirip, yağlarını alıyorlar. Müşterimiz çok arttı. Artık tonla çekirdek getiriyorlar. İşlerimizde yüzde yüz oranında artış oldu, karşılamakta zorlanıyorum. Geleni de boş çeviremiyorum. Kendime çalışmaya zamanım yok” şeklinde konuştu.
Bu işi merak edenin olmadığını söyleyen Sarıca, “Hiç özenen olmadı. Marmara bölgesinde bir tek ben kaldım. İnegöl’de 25 tane vardı, hepsi kapandı. Bir tek biz kaldık" dedi.
Sarıca, yağhaneden üretilen bir kilogram yağın fiyatının 25 TL olduğunu da sözlerine ekledi.