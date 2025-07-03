6 aylık enflasyon farkı 2025: 6 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Gözler ise memur ve emekliye yapılacak maaş zammına çevrildi. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere memur maaşlarına enflasyon farkı ve yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı yansıtılıyor. Emekli maaşlarına ise 6 aylık enflasyon toplamına göre zam yapılacak. Milyonlarca çalışan memur ve emekli ise haziran enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkına göre maaş zammı oranlarını hesaplamaya başladı. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli temmuz zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak?
6 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca çalışan memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memurlar her yıl 6 aylık enflasyon farkına göre yılda 2 kez maaş zammı alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise oluşan enflasyon kadar zamma hak kazanıyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayına ilişkin 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla, memur ve emeklinin zam oranları da netleşti. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?