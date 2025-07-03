6 aylık enflasyon farkı ne kadar? 2025 memur ve emekli temmuz zammı enflasyon farkına göre ne kadar oldu?

6 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca çalışan memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memurlar her yıl 6 aylık enflasyon farkına göre yılda 2 kez maaş zammı alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise oluşan enflasyon kadar zamma hak kazanıyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayına ilişkin 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla, memur ve emeklinin zam oranları da netleşti. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?