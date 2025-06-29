6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? Enflasyon farkı beklentisine göre memur, emekli ve en düşük emekli maaşı zam oranları
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verileri öncesinde, memur ve emekliler 6 aylık enflasyon farkı beklentisine göre maaş hesaplaması yapmaya başladı. Memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı, haziran ayı TÜFE verisiyle belli olacak. 5 aylık enflasyon toplamı yaklaşık %15,09 olarak açıklanmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise 6 aylık enflasyon farkı beklentisi belli oldu. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte enflasyon farkı beklentisine göre memur ve en düşük emekli maaşı zam oranları.
6 aylık enflasyon farkının ne kadar olacağı, çalışan memur, SGK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte, 2025 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk 6 aylık zam oranı belli olacak. Böylelik en düşük memur ve emekli maaşı zamları da belirlenecek. Emekli maaşları 6 aylık enflasyon toplamına göre zam alırken, memur maaşlarına ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5 zam ilave edilecek. İşte 6 aylık enflasyon beklentisine göre memur, emekli ve en düşük emekli maaşı zam oranları.