6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak?

6 aylık enflasyon farkı, haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca çalışan memur ve emekli tarafından araştırılmaya başladı. Çalışan memur ve emekliler, haziran ayı enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte, ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan 6 aylık enflasyon farkına odaklandı. Memur ve emekli zammında belirleyici 6 enflasyon farkının güncel görünümü merak ediliyor. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre şimdiden ne kadar olacak?

6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? - 1

6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, çalışan yüz binlerce memur ve emekli güncel maaş zamlarının ne kadar olduğuna odaklandı. Yılda iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına bağlı zam alan memur ve emekliler, 2024 yılının altıncı enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte temmuzda alacakları zamları hesaplamaya başladı. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.

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6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? - 2

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,64 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16, nisan ayı için 3,18, mayıs ayı için 3,37 ve haziran ayı için 1,64 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 24,73 olarak belirlendi.

6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? - 3

SGK-BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.

6 aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti.

Böylece temmuz ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı yüzde 24,73 oldu.

6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? - 4

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri ise haziran ayı itibarıyla yüzde 19,31 zam hakkı elde etmiş oldu.

Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.

Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.

Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 8,46 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 10 ilave edilmesi halinde, memur ve memur emeklisinin maaşlarına toplam yüzde 19,31 kümülatif zam meydana gelecek.

6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? - 5

ZAMLI EMEKLİ KÖK MAAŞI HESAPLAMASI

Kök maaşı 10 bin TL olan emekliler 12 bin 473 TL alacak

Kök maaşı 15 bin olan emekliler 18 bin 709 TL alacak

Kök maaşı 20 bin olan emekliler 24 bin 946 alacak

Kök maaşı 25 bin olan emekliler 31 bin 182 TL alacak

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