6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak?
6 aylık enflasyon farkı, haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca çalışan memur ve emekli tarafından araştırılmaya başladı. Çalışan memur ve emekliler, haziran ayı enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte, ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan 6 aylık enflasyon farkına odaklandı. Memur ve emekli zammında belirleyici 6 enflasyon farkının güncel görünümü merak ediliyor. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre şimdiden ne kadar olacak?
6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, çalışan yüz binlerce memur ve emekli güncel maaş zamlarının ne kadar olduğuna odaklandı. Yılda iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına bağlı zam alan memur ve emekliler, 2024 yılının altıncı enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte temmuzda alacakları zamları hesaplamaya başladı. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.