6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? (Enflasyon farkı belli oldu)

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memur maaşlarına enflasyon farkı yansıtılacak.