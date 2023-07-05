6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? (Enflasyon farkı belli oldu)

6 aylık enflasyon verileri, memur ve emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Açıklanan haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşmiş oldu. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?

6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? (Enflasyon farkı belli oldu) - 1

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memur maaşlarına enflasyon farkı yansıtılacak.

EKONOMİ HABERLERİ

6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? (Enflasyon farkı belli oldu) - 2

6 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?

Memur ve emekliye yapılacak zam oranını etkileyecek 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. Bu rakam milyonlarca memur ve emeklinin zammı için kritik önem taşıyor.

6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? (Enflasyon farkı belli oldu) - 3

ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Memurlara bu yılın ikinci 6 ayı için, yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Memurlar yüzde 6'lık sözleşme zammına ek olarak yüzde 11,77'lik enflasyon farkı alacak.

6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? (Enflasyon farkı belli oldu) - 4

Memur ve emeklilerin kesin zam oranı refah payı eklenmesinin ardından belli olacak.

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