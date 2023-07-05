6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? (Enflasyon farkı belli oldu)
6 aylık enflasyon verileri, memur ve emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Açıklanan haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşmiş oldu. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memur maaşlarına enflasyon farkı yansıtılacak.