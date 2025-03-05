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6 Mart A101 Aktüel Ürünler Kataloğu: Perşembe günü keman, çay makinesi, beyaz eşya ve buharlı ütü satışa çıkıyor

A101 6 Mart Aktüel Kataloğu yarın raflarda olacak. Perşembe günü indirimlerini kaçırmak istemeyen A101 müdavimleri ise kataloğa gözatıyor. Zincir markette televizyon ünitesinden, beyaz eşyayaya, elektrikli süpürgeden, dikiş makinesine, klavye-mouse setinden kemana onlarca farklı ürün müşterileri bekleyecek. Bu hafta 42 Full HD Android Smart Led Televizyon 7.599 TL, Televizyon Ünitesi 2.199 TL, Klavye Mouse Seti 499 TL, 9 Kg Çamaşır Makinesi 12.499 TL, Elektrikli Süpürge 2.799 TL, Otomatik Kahve Makinesi 12.999 TL, Dikiş Makinesi 7.399 TL ve Çubuk Blender 799 TL’den satışa sunulacak. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 Aktüel Kataloğu 6 Mart 2025

6 Mart A101 Aktüel Ürünler Kataloğu: Perşembe günü keman, çay makinesi, beyaz eşya ve buharlı ütü satışa çıkıyor - 1

A101 6 Mart Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. Elektronik temizlik ürünlerinden, televizyon çeşitlerine beyaz eşyadan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”ne özel kişisel bakım(makyaj) ürünlerinde önemli fırsatlar A101 müşterilerini bekleyecek. 4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.699 TL, 9 Kg Çamaşır Makinesi 12.499 TL, Aspiratör 1.299 TL, Plastik Çay Makinesi 1.299 TL, Banyo Baskülü 289 TL’den satışa sunulacak. A101’de merakla beklenen Çantalı Keman 1.999 TL, Masa Örtüsü 69,50 TL, Duvar Saati 169 TL, Düzenleyici Raf ise 149 TL’den reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Benzinli Çapa Makinesi ise 5.999 TL’lik fiyatıyla dikkat çekti. İşte, A101 Aktüel Kataloğu 6 Mart 2025…

EKONOMİ HABERLERİ

6 Mart A101 Aktüel Ürünler Kataloğu: Perşembe günü keman, çay makinesi, beyaz eşya ve buharlı ütü satışa çıkıyor - 2

A101 6 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 

55 inç 4K UHD Android Televizyon 17.599 TL

42 Full HD Android Smart Led Televizyon 7.599 TL

Bluetooth Hoparlör 699 TL

6 Mart A101 Aktüel Ürünler Kataloğu: Perşembe günü keman, çay makinesi, beyaz eşya ve buharlı ütü satışa çıkıyor - 3

Kameralı Çocuk Takip Seti 2.549 TL

Klavye Mouse Seti 499 TL

Televizyon Ünitesi 2.199 TL

6 Mart A101 Aktüel Ürünler Kataloğu: Perşembe günü keman, çay makinesi, beyaz eşya ve buharlı ütü satışa çıkıyor - 4

4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.699 TL

9 Kg Çamaşır Makinesi 12.499 TL

No-Frost Buzdolabı 18.999 TL

6 Mart A101 Aktüel Ürünler Kataloğu: Perşembe günü keman, çay makinesi, beyaz eşya ve buharlı ütü satışa çıkıyor - 5

Aspiratör 1.299 TL

Elektrikli Süpürge 2.799 TL

Ayak Masaj Aleti 949 TL

6 Mart A101 Aktüel Ürünler Kataloğu: Perşembe günü keman, çay makinesi, beyaz eşya ve buharlı ütü satışa çıkıyor - 6

Dikiş Makinesi 7.399 TL

Otomatik Kahve Makinesi 12.999 TL

Çubuk Blender 799 TL

6 Mart A101 Aktüel Ürünler Kataloğu: Perşembe günü keman, çay makinesi, beyaz eşya ve buharlı ütü satışa çıkıyor - 7

Buharlı Ütü 899 TL

Türk Kahve Makinesi 999 TL

Banyo Baskülü 289 TL

6 Mart A101 Aktüel Ürünler Kataloğu: Perşembe günü keman, çay makinesi, beyaz eşya ve buharlı ütü satışa çıkıyor - 8

Led Işıklı Makyaj Aynası 999 TL

Kapaklı Servis Tabağı 299 TL

Otomatik Baharat Öğütücü 255 TL

6 Mart A101 Aktüel Ürünler Kataloğu: Perşembe günü keman, çay makinesi, beyaz eşya ve buharlı ütü satışa çıkıyor - 9

Canlı Çiçek 199 TL

Çantalı Keman 1.999 TL

6 Mart A101 Aktüel Ürünler Kataloğu: Perşembe günü keman, çay makinesi, beyaz eşya ve buharlı ütü satışa çıkıyor - 10

Katlanır Taşıma Arabası 1.499 TL

Benzinli Çapa Makinesi 5.999 TL

6 Mart A101 Aktüel Ürünler Kataloğu: Perşembe günü keman, çay makinesi, beyaz eşya ve buharlı ütü satışa çıkıyor - 11

125 CC Maxi Scooter 49.990 TL

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