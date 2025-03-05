6 Mart A101 Aktüel Ürünler Kataloğu: Perşembe günü keman, çay makinesi, beyaz eşya ve buharlı ütü satışa çıkıyor
A101 6 Mart Aktüel Kataloğu yarın raflarda olacak. Perşembe günü indirimlerini kaçırmak istemeyen A101 müdavimleri ise kataloğa gözatıyor. Zincir markette televizyon ünitesinden, beyaz eşyayaya, elektrikli süpürgeden, dikiş makinesine, klavye-mouse setinden kemana onlarca farklı ürün müşterileri bekleyecek. Bu hafta 42 Full HD Android Smart Led Televizyon 7.599 TL, Televizyon Ünitesi 2.199 TL, Klavye Mouse Seti 499 TL, 9 Kg Çamaşır Makinesi 12.499 TL, Elektrikli Süpürge 2.799 TL, Otomatik Kahve Makinesi 12.999 TL, Dikiş Makinesi 7.399 TL ve Çubuk Blender 799 TL’den satışa sunulacak. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 Aktüel Kataloğu 6 Mart 2025
A101 6 Mart Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. Elektronik temizlik ürünlerinden, televizyon çeşitlerine beyaz eşyadan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”ne özel kişisel bakım(makyaj) ürünlerinde önemli fırsatlar A101 müşterilerini bekleyecek. 4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.699 TL, 9 Kg Çamaşır Makinesi 12.499 TL, Aspiratör 1.299 TL, Plastik Çay Makinesi 1.299 TL, Banyo Baskülü 289 TL’den satışa sunulacak. A101’de merakla beklenen Çantalı Keman 1.999 TL, Masa Örtüsü 69,50 TL, Duvar Saati 169 TL, Düzenleyici Raf ise 149 TL’den reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Benzinli Çapa Makinesi ise 5.999 TL’lik fiyatıyla dikkat çekti. İşte, A101 Aktüel Kataloğu 6 Mart 2025…