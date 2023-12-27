65 yaş maaşına (yaşlılık maaşı) zam gelecek mi? Evde bakım maaşı ne kadar?

Asgari ücret zammına yapılacak zam oranı için geri sayım sürerken 65 yaş maaşına (yaşlılık maaşı) zam yapılıp yapılmayacağı soruları da gündeme geldi. Yardımdan faydalanan vatandaşlar, gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 65 yaş maaşına (yaşlılık maaşı) zam gelecek mi? Mevcut durumda evde bakım maaşı ne kadar?

65 yaş maaşına (yaşlılık maaşı) zam gelecek mi? Evde bakım maaşı ne kadar? - 1

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından 65 yaş aylığına kadar birçok kalemde değişiklik olacak.

EKONOMİ HABERLERİ

65 yaş maaşına (yaşlılık maaşı) zam gelecek mi? Evde bakım maaşı ne kadar? - 2

65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak. 65 yaş aylığı 3 bin 490 lira olarak uygulanıyor.

65 yaş maaşına (yaşlılık maaşı) zam gelecek mi? Evde bakım maaşı ne kadar? - 3

TUTAR ENGEL YÜZDESİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Engelli aylığı da yeni asgari ücret ile birlikte yükselecek. Engelli aylığı yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 329 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 497 lira olarak uygulanıyor.

65 yaş maaşına (yaşlılık maaşı) zam gelecek mi? Evde bakım maaşı ne kadar? - 4

EVDE BAKIM DESTEĞİ NEDİR?

Engelli bireylerin hayatlarının idamesini evde yürütecek kişilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ödenen ücrete evde bakım desteği denilmektedir. Evde bakım desteği engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere yapılan destektir.

65 yaş maaşına (yaşlılık maaşı) zam gelecek mi? Evde bakım maaşı ne kadar? - 5

EVDE BAKIM DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Engelli bireylerin evde bakım desteği alabilmesi için üç şart gereklidir.

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğu gelir testi raporu ile tespit edilmesi,

Engelli bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı engelli sağlık kurul raporunun ağır engelli kısmında mutlaka “Evet” yazan bir ibare bulunması,

Engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması gerekli olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi, gereklidir.

Evde bakım desteği alabilmek için engelli bireyin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne veya varsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde ise Kaymakamlıklara başvuru yapılabilir.

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