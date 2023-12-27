65 yaş maaşına (yaşlılık maaşı) zam gelecek mi? Evde bakım maaşı ne kadar?
Asgari ücret zammına yapılacak zam oranı için geri sayım sürerken 65 yaş maaşına (yaşlılık maaşı) zam yapılıp yapılmayacağı soruları da gündeme geldi. Yardımdan faydalanan vatandaşlar, gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 65 yaş maaşına (yaşlılık maaşı) zam gelecek mi? Mevcut durumda evde bakım maaşı ne kadar?
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından 65 yaş aylığına kadar birçok kalemde değişiklik olacak.