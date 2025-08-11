8. toplu sözleşme zammında son durum: Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı ne kadar olacak, teklif ne zaman açıklanır?

Memur ve memur emeklisinin 2026-2027 dönemini kapsayan mali ve sosyal hakların belirleneceği 8. toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Memur-Sen'in yetkili konfederasyon olarak yer aldığı toplantıda talepler dile getirildi. Memur ve memur emeklisinin gözü kamu işveren heyetinin teklifine çevrildi. Memur toplu sözleşme zammı ne zaman belli olacak? Kamu görevlisi zammı yüzde kaç olur?

Kamu çalışanlarının 2026-2027 dönemi için maaş zamlarının belirleneceği 8. toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın genele ilişkin taleplerini belirtmişti. Memur ve memur emeklisi için; toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2.925 TL olarak ödenmesi, 1. dereceye gelenlere 3600 ek gösterge hakkı, kamu görevlilerine ilave 1 derece verilmesi, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi gibi taleplerinin yerine getirilmesi teklifte yer aldı. İşte, 8. toplu sözleşme zammında son durum...

8. TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DURUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde, yetkili konfederasyon Memur-Sen ve beraberinde Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu de yer almıştı. İlk görüşmede hizmet kollarına dair talepler ele alındı. 5 Ağustos günü de kamu çalışanlarının görevlerine dair genel taleplerin ön görüşmeleri gerçekleşti. Takvime bakıldığında 12 Ağustos Salı günü kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin görüülmesi bekleniyor.

Memur ve memur emeklisi için kamu işveren heyeti tarafından ilk zam teklifinin 15 Ağustos günü yapılması ve nihai teklifin de 19 Ağustos'ta verilmesi beklenenler arasında.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TALEPLERİ 

enel Başkan Ali Yalçın Memur-Sen’in toplu sözleşme masasına taşıyacağı genele ilişkin teklifleri şöyle sıralamıştı:

Enflasyon farkının, dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren ve 2 Puan artırımlı olarak ödenmesi,

Toplu Sözleşme ikramiyesinin aylık 2.925 TL olması,

Kamu görevlilerine aylık 17.600 TL kira yardımı yapılmasını istiyoruz.

1. Dereceye gelenlere 3600 Ek Gösterge hakkı,

Eş yardımının 11.710 TL'ye; çocuk yardımının, 2 çocuğa kadar her çocuk için 5.850 TL'ye, 3 ve üzeri çocuk için 8.780 TL'ye çıkarılması,

Dini bayramlarda kamu görevlileri ve emeklilerine 23.410 TL dini bayram ikramiyesi,

Gelir Vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi,

Kamu görevlilerine ilave 1 derece verilmesi,

En son 2005 yılında çıkarılan disiplin cezasi affının belirli şartlarda yeniden çıkarılması,

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavlarının belirli periyotlarda gerçekleştirilmesi,

Doğum yardımının 11.710 TL, evlenme yardımının 55.600 TL, ölüm yardımının iki katı olarak ödenmesi,

Giyecek yardımının her yıl 17.600 TL olarak, yiyeek yardımının günlük 235 TL olması,

Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100'e yükseltilmesi, 25 yıllık süre sınırlamasının bitmesi,

Merkez-taşra ayrımı olmadan tüm kamu görevlilerine servis hizmeti,

Ücretsiz kreş hizmeti, kreş hizmeti olmayen yede her çocuk için 8.780 TL kreş yardımı,

İş-aile uyumu için ücretli doğum izninin 60 haftaya çıkarılması, süt izin sürelerinin uzatılması,

Engelli kamu görevlilerine yönelik erişilebilirlik uygulamalarının ve pozitif yükümlülüklerin hayata geçirilmesi,

Genel İdari Hizmetleri sınıfında yer alan personelin ek ödeme oranlarında 5.560 TL; Yardımcı Hizmetleri sınıfında yer alan personelin ek ödeme oranlarında 4.450 TL artırılması,

Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki personelin ünvanlarına göre Teknik Hizmetler Sınıfına veya Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesi,

Mühendislerin ve Teknik Hizmetler Sınıfındaki personelin Ek Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı puanlarının artırılması, söz konusu personellere Teknik Sorumluluk İlave Ödemesi verilmesi,

Şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, veteriner hekim, şef, amir vb. ünvanli idarecilerin mali haklarının yeniden belirlenmesini, Makam ve Görev Tazminatı verilmesi, Sorumluluk İlavesi ödenmesi,

Kamu görevlilerine, Fazla Çalışma ve Harcırah ödenmesi,

Emekli kamu görevlilerine mali haklarının iyileştirilmesi, görev aylığı ve emekli aylığı arasındaki farkın kapatılması,

7. dönemde karar altına alınan; uluslararası normlarla uyumlu örgütleme, toplu pazarlık ve grev hakkını içeren, siyaset hakkını temin eden 4688 Sayılı Kanun'un hayata geçirilmesi,

Oransal zam teklifini duyuran Yalçın, 2026 yılı için %10 refah payı, ilk altı ay için %25 ve 10 bin lira taban aylığı, ikinci altı ay için ise %20 zam olmak üzere toplam %88, 2027 yılı için ise ilk 6 ay yüzde 20 zam, 7 bin 500 lira taban aylığı, %15 zam olmak üzere toplam %46 oranında zam istediklerini ifade etti.

Rakamlara göre sendika üyesi bekar en düşük kamu görevlisi maaşının 2026 Ocak ayında 74 bin 930 liraya çıkmış olacak. Başkan Ali Yalçın, genel toplu sözleşmede 171, hizmet kollarımızda 785 madde olmak üzere toplamda 956 teklif hazırladıklarını da belirtti.

