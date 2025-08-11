8. toplu sözleşme zammında son durum: Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı ne kadar olacak, teklif ne zaman açıklanır?
Memur ve memur emeklisinin 2026-2027 dönemini kapsayan mali ve sosyal hakların belirleneceği 8. toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Memur-Sen'in yetkili konfederasyon olarak yer aldığı toplantıda talepler dile getirildi. Memur ve memur emeklisinin gözü kamu işveren heyetinin teklifine çevrildi. Memur toplu sözleşme zammı ne zaman belli olacak? Kamu görevlisi zammı yüzde kaç olur?
Kamu çalışanlarının 2026-2027 dönemi için maaş zamlarının belirleneceği 8. toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın genele ilişkin taleplerini belirtmişti. Memur ve memur emeklisi için; toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2.925 TL olarak ödenmesi, 1. dereceye gelenlere 3600 ek gösterge hakkı, kamu görevlilerine ilave 1 derece verilmesi, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi gibi taleplerinin yerine getirilmesi teklifte yer aldı. İşte, 8. toplu sözleşme zammında son durum...