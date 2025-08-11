8. toplu sözleşme zammında son durum: Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı ne kadar olacak, teklif ne zaman açıklanır?

Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki personelin ünvanlarına göre Teknik Hizmetler Sınıfına veya Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesi,



Mühendislerin ve Teknik Hizmetler Sınıfındaki personelin Ek Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı puanlarının artırılması, söz konusu personellere Teknik Sorumluluk İlave Ödemesi verilmesi,



Şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, veteriner hekim, şef, amir vb. ünvanli idarecilerin mali haklarının yeniden belirlenmesini, Makam ve Görev Tazminatı verilmesi, Sorumluluk İlavesi ödenmesi,



Kamu görevlilerine, Fazla Çalışma ve Harcırah ödenmesi,



Emekli kamu görevlilerine mali haklarının iyileştirilmesi, görev aylığı ve emekli aylığı arasındaki farkın kapatılması,



7. dönemde karar altına alınan; uluslararası normlarla uyumlu örgütleme, toplu pazarlık ve grev hakkını içeren, siyaset hakkını temin eden 4688 Sayılı Kanun'un hayata geçirilmesi,



Oransal zam teklifini duyuran Yalçın, 2026 yılı için %10 refah payı, ilk altı ay için %25 ve 10 bin lira taban aylığı, ikinci altı ay için ise %20 zam olmak üzere toplam %88, 2027 yılı için ise ilk 6 ay yüzde 20 zam, 7 bin 500 lira taban aylığı, %15 zam olmak üzere toplam %46 oranında zam istediklerini ifade etti.



Rakamlara göre sendika üyesi bekar en düşük kamu görevlisi maaşının 2026 Ocak ayında 74 bin 930 liraya çıkmış olacak. Başkan Ali Yalçın, genel toplu sözleşmede 171, hizmet kollarımızda 785 madde olmak üzere toplamda 956 teklif hazırladıklarını da belirtti.