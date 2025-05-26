81 ilde devreye girecek: Konut fiyatları için yeni dönem

ÜÇ BOYUTLU ŞEHİR MODELLERİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü , “Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi” kapsamında şehirlerin dijital ikizleri oluşturuyor.

Kentsel alanlarda her binanın fiili durumunu yansıtan üç boyutlu şehir modelleri sayısallaştırılmış verilerle dijital ortama aktarılıyor.

Binaların yaş bilgisinden sınıfına, bağımsız bölüm adedinden adres bilgilerine, kullanım amacından projesindeki bağımsız bölümlerine, metrekaresinden mülkiyet bilgisine kadar tüm verileri dijital ortamda yönetebilecek bir sistem kuruluyor.

Farklı zamanlarda farklı kurumlarca çeşitli amaçlarla üretilmiş adres, imar durumu, kamusal kısıtlılık gibi veriler de tapu ve kadastro verilerine entegre edilerek, binaya ilişkin tüm bilgilerin tek noktadan hızlı bir şekilde ulaşılabilir olması sağlanacak.

Parsel-bina- bağımsız bölüm-adres-plan ilişkisinin kurulacağı bu sistem, kentsel dönüşüm, vergilendirme, afet yönetimi, altyapı ve ulaşım planlaması için temel veri altlığı sağlayacak.

Bankacılık, sigorta, risk yönetimi, gayrimenkul değerleme, şehir planlama, inşaat ve mimarlık gibi meslek alanlarına güçlü veri desteği sunacak.

Yine proje kapsamında idari birimde (mahalle/ilçe/il) demografik yapıdan mahallenin gelir düzeyine, eğitim seviyesinden sağlık durumuna birçok farklı analizler yapılabilecek.

Bu analizler sonucunda; eğitim-sağlık-ulaşım gibi kamu ve özel sektör yatırımlarının arz talep, verimlilik analizlerinin yapılabilmesine de imkan sağlanacak.