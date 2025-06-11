A101 12 Haziran aktüel kataloğu yarın satışta: A101’e beyaz eşya, elektronik mutfak ürünleri ve spor ekipmanları geliyor
A101 12 Haziran aktüel kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. A101’de bu hafta geniş ürün yelpazesi dikkat çekerken farklı özellikteki televizyon çeşitleri, laptop, bluetooth kulaklık, çay makinesi, blender seti, elektrikli süpürge, mikser gibi ürünler raflarda yerini almaya hazırlanıyor. A101 Kataloğunda bu hafta Ütü Masası 599 TL, Kanatlı Kurutmalık 299 TL, Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL, Koşu ve Yürüyüş Bandı 6.990 TL, Spor İstasyonu 10.899 TL gibi ürünler müşterileri bekleyecek. A101’de en çok dikkat çeken ürünlerin başında ise Masaüstü Bilgisayar 24.999 TL, Oyuncu Masası 1.999 TL, Oyuncu Koltuğu 2799 TL geldi. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 market 12 haziran aktüel kataloğu ve fiyatları…
A101’de bu hafta en fazla dikkat çeken ürünlerin başında gaming ekipmanlar geldi. Monitör, bilgisayar, oyuncu koltuğu, oyuncu masası gibi alternatifler raflarda olacak. Vites seti, yarış simülatörü kokpiti ve diğer onlarca ürün satışa çıkıyor. A101’de Perşembe günü 3 Musluklu Su Sebili 7.299 TL, Led Göstergeli Bulaşık Makinesi 11.499 TL, Hızlı Yıkama Fonksiyonlu Çamaşır Makinesi 12.999 TL, 356 Litre Hacimli Buzdolabı 21.999 TL’den reyonlara geliyor. A101 markette alternatif olarak kişisel bakım ürünleri, makyaj malzemeleri, temizlik ürünleri ve temel gıda malzemeleri satışta olacak. İşte, A101 12 Haziran aktüel kataloğu…