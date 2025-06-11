A101 12 Haziran aktüel kataloğu yarın satışta: A101’e beyaz eşya, elektronik mutfak ürünleri ve spor ekipmanları geliyor

A101 12 Haziran aktüel kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. A101’de bu hafta geniş ürün yelpazesi dikkat çekerken farklı özellikteki televizyon çeşitleri, laptop, bluetooth kulaklık, çay makinesi, blender seti, elektrikli süpürge, mikser gibi ürünler raflarda yerini almaya hazırlanıyor. A101 Kataloğunda bu hafta Ütü Masası 599 TL, Kanatlı Kurutmalık 299 TL, Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL, Koşu ve Yürüyüş Bandı 6.990 TL, Spor İstasyonu 10.899 TL gibi ürünler müşterileri bekleyecek. A101’de en çok dikkat çeken ürünlerin başında ise Masaüstü Bilgisayar 24.999 TL, Oyuncu Masası 1.999 TL, Oyuncu Koltuğu 2799 TL geldi. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 market 12 haziran aktüel kataloğu ve fiyatları…

A101 12 Haziran aktüel kataloğu yarın satışta: A101’e beyaz eşya, elektronik mutfak ürünleri ve spor ekipmanları geliyor - 1

A101’de bu hafta en fazla dikkat çeken ürünlerin başında gaming ekipmanlar geldi. Monitör, bilgisayar, oyuncu koltuğu, oyuncu masası gibi alternatifler raflarda olacak. Vites seti, yarış simülatörü kokpiti ve diğer onlarca ürün satışa çıkıyor. A101’de Perşembe günü 3 Musluklu Su Sebili 7.299 TL, Led Göstergeli Bulaşık Makinesi 11.499 TL, Hızlı Yıkama Fonksiyonlu Çamaşır Makinesi 12.999 TL, 356 Litre Hacimli Buzdolabı 21.999 TL’den reyonlara geliyor. A101 markette alternatif olarak kişisel bakım ürünleri, makyaj malzemeleri, temizlik ürünleri ve temel gıda malzemeleri satışta olacak. İşte, A101 12 Haziran aktüel kataloğu…

EKONOMİ HABERLERİ

A101 12 Haziran aktüel kataloğu yarın satışta: A101’e beyaz eşya, elektronik mutfak ürünleri ve spor ekipmanları geliyor - 2

A101 AKTÜEL KATALOĞU 12 HAZİRAN PERŞEMBE

70 İnç Smart Led Televizyon 36.999 TL

43 İnç Android Led Televizyon 8.499 TL

Laptop Sehpası 499 TL

A101 12 Haziran aktüel kataloğu yarın satışta: A101’e beyaz eşya, elektronik mutfak ürünleri ve spor ekipmanları geliyor - 3

Notebook 6.499 TL

Bluetooth Kulaklık 379 TL

Kablosuz Oyuncu Kulaklığı 549 TL

A101 12 Haziran aktüel kataloğu yarın satışta: A101’e beyaz eşya, elektronik mutfak ürünleri ve spor ekipmanları geliyor - 4

Plastik Çay Makinesi 1.399 TL

El Blender Seti 1.799 TL

Stand Mikser 4.599 TL

A101 12 Haziran aktüel kataloğu yarın satışta: A101’e beyaz eşya, elektronik mutfak ürünleri ve spor ekipmanları geliyor - 5

Saç Sakal Kesme Makinesi 349 TL

Dijital Banyo Baskülü 299 TL

Erkek Bakım Seti 899 TL

A101 12 Haziran aktüel kataloğu yarın satışta: A101’e beyaz eşya, elektronik mutfak ürünleri ve spor ekipmanları geliyor - 6

Dikey Elektrikli Süpürge 899 TL

Oto Araç içi Buzdolabı 2.199 TL

Oto Araç Güneşlik Brandası 499 TL

A101 12 Haziran aktüel kataloğu yarın satışta: A101’e beyaz eşya, elektronik mutfak ürünleri ve spor ekipmanları geliyor - 7

Ütü Masası 599 TL

Kanatlı Kurutmalık 299 TL

Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL

A101 12 Haziran aktüel kataloğu yarın satışta: A101’e beyaz eşya, elektronik mutfak ürünleri ve spor ekipmanları geliyor - 8

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 25.990 TL

Masa Tenisi Masası 9.990 TL

Koşu ve Yürüyüş Bandı 6.990 TL

A101 12 Haziran aktüel kataloğu yarın satışta: A101’e beyaz eşya, elektronik mutfak ürünleri ve spor ekipmanları geliyor - 9

Spor İstasyonu 10.899 TL

Katlanır Langırt Masası 4.899 TL

Benzinli Motosiklet 109.990 TL

A101 12 Haziran aktüel kataloğu yarın satışta: A101’e beyaz eşya, elektronik mutfak ürünleri ve spor ekipmanları geliyor - 10

Yarış Simülatörü Kokpit 29.999 TL

Gaming Direksiyon Pedal Ve Vites Seti 9.999 TL

Gaming Monitör 9999 TL

A101 12 Haziran aktüel kataloğu yarın satışta: A101’e beyaz eşya, elektronik mutfak ürünleri ve spor ekipmanları geliyor - 11

Masaüstü Bilgisayar 24.999 TL

Oyuncu Masası 1.999 TL

Oyuncu Koltuğu 2799 TL

A101 12 Haziran aktüel kataloğu yarın satışta: A101’e beyaz eşya, elektronik mutfak ürünleri ve spor ekipmanları geliyor - 12

Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 7.299 TL

Bulaşık Makinesi 11.499 TL

No-Frost Buzdolabı 21.999 TL

A101 12 Haziran aktüel kataloğu yarın satışta: A101’e beyaz eşya, elektronik mutfak ürünleri ve spor ekipmanları geliyor - 13
A101 12 Haziran aktüel kataloğu yarın satışta: A101’e beyaz eşya, elektronik mutfak ürünleri ve spor ekipmanları geliyor - 14
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