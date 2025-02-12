A101 13 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Süpürge ve zemin temizleyici, dik süpürge, kişisel bakım seti satışa sunuluyor

A101 13 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı. Özellikle bu hafta A101 raflarında beyaz eşyadan, mutfak ürünlerine, kişisel bakım malzemelerinden çok amaçlı koltuğu onlarca farklı üründe kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. Alternatif temel gıda ürünlerinde indirim fırsatı dikkat çekerken temizlik malzemelerinden, makyaj ürünlerine, akıllı bileklikten kulaklığa çeşit çeşit ürün yarın raflarda yerini alacak. A101 Kataloğunda en dikkat çeken ürünlerin başında ise süpürge ve zemin temizleyici, dik süpürge ve tost makinesi geldi. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 13 Şubat Perşembe Aktüel Ürünler Kataloğu…

A101 13 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Süpürge ve zemin temizleyici, dik süpürge, kişisel bakım seti satışa sunuluyor - 1

A101’de haftanın indirimli ürünleri belli oldu. No-frost buzdolabı, tost makinesi, kablosuz su ısıtıcı gibi ev ürünlerinin yanı sıra elektronik ürünlerde indirim fırsatı yaşanacak. Tabak çeşitleri, kek kalıbı, farklı boyutlardaki saklama kapları, kupa gibi mutfak ürünleriyle birlikte ayakkabılık, çöp kutusu, katlanır çamaşır selesi gibi ürünler raflarda yerini alacak.  A101 Aldın Aldın kampanyasında ise tuşlu elektronik org, farklı türde çocuk oyuncakları ve temel gıda malzemeleri satışa sunuluyor. Ayrıca aydınlatıcı kalem, ruj, cilt bakım maskesi, saç kremi ve diğer birçok ürüne Perşembe günü ulaşabilirsiniz. İşte, A101 Aktüel Ürünler Kataloğu…

EKONOMİ HABERLERİ

A101 13 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Süpürge ve zemin temizleyici, dik süpürge, kişisel bakım seti satışa sunuluyor - 2

Benzinli Moped 33.990 TL

4K Ultra HD Android Televizyon 24.999 TL

Akıllı Bileklik 299 TL

A101 13 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Süpürge ve zemin temizleyici, dik süpürge, kişisel bakım seti satışa sunuluyor - 3

Bluetooth Kulaklık 329 TL

10.000 mAh Powerbank 499 TL

No-Frost Buzdolabı 21.999 TL

A101 13 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Süpürge ve zemin temizleyici, dik süpürge, kişisel bakım seti satışa sunuluyor - 4

Led Göstergeli Çamaşır Makinesi 12.999 TL

Silindirik Termosifon 65 LT 6.499 TL

Tost Makinesi 1.699 TL

A101 13 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Süpürge ve zemin temizleyici, dik süpürge, kişisel bakım seti satışa sunuluyor - 5

Dik Süpürge 1.499 TL 

Süpürge ve Zemin Temizleyici 8.999 TL

Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu 9.999 TL

A101 13 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Süpürge ve zemin temizleyici, dik süpürge, kişisel bakım seti satışa sunuluyor - 6

Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 179 TL

Çaydanlık 739 TL

A101 13 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Süpürge ve zemin temizleyici, dik süpürge, kişisel bakım seti satışa sunuluyor - 7

Kapaklı Çöp Kutusu 69.50 TL

37 Tuşlu Elektronik Org 

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