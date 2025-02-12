A101 13 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Süpürge ve zemin temizleyici, dik süpürge, kişisel bakım seti satışa sunuluyor
A101 13 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı. Özellikle bu hafta A101 raflarında beyaz eşyadan, mutfak ürünlerine, kişisel bakım malzemelerinden çok amaçlı koltuğu onlarca farklı üründe kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. Alternatif temel gıda ürünlerinde indirim fırsatı dikkat çekerken temizlik malzemelerinden, makyaj ürünlerine, akıllı bileklikten kulaklığa çeşit çeşit ürün yarın raflarda yerini alacak. A101 Kataloğunda en dikkat çeken ürünlerin başında ise süpürge ve zemin temizleyici, dik süpürge ve tost makinesi geldi. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 13 Şubat Perşembe Aktüel Ürünler Kataloğu…
A101’de haftanın indirimli ürünleri belli oldu. No-frost buzdolabı, tost makinesi, kablosuz su ısıtıcı gibi ev ürünlerinin yanı sıra elektronik ürünlerde indirim fırsatı yaşanacak. Tabak çeşitleri, kek kalıbı, farklı boyutlardaki saklama kapları, kupa gibi mutfak ürünleriyle birlikte ayakkabılık, çöp kutusu, katlanır çamaşır selesi gibi ürünler raflarda yerini alacak. A101 Aldın Aldın kampanyasında ise tuşlu elektronik org, farklı türde çocuk oyuncakları ve temel gıda malzemeleri satışa sunuluyor. Ayrıca aydınlatıcı kalem, ruj, cilt bakım maskesi, saç kremi ve diğer birçok ürüne Perşembe günü ulaşabilirsiniz. İşte, A101 Aktüel Ürünler Kataloğu…