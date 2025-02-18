A101 20 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Motorcu ekipmanları, masa takımı, halı ve koltuk yıkama makinesi satışa çıkıyor

A101’de yeni haftanın indirimli ürünleri belli oldu. Erkek giyim ürünlerinden olan gömlek, sweatshirt gibi ürünlerin yanı sıra havlu seti, pijama takımı gibi ürünler reyonlarda olacak. Temizlik malzemelerinde ise toz deterjan, çamaşır suyu, sıvı sabun, oda kokusu gibi çeşitlerde kampanyalı fiyatlar müşterleri bekleyecek. Motorcu ekipmanlarından olan suluk tutucu 179 TL, Yüz Maskesi 89,50 TL, Motosiklet Sele Kılıfı 74.50 TL, Motosiklet Brandası 349 TL’den satışa sunulacak. A101 Kataloğunda dikkat çeken ürünlerin başında ise Buharlı Temizleyici 899 TL, Dijital Baskül 269 TL, Kahve Makinesi 1.299 TL, Standlı Baharatlık 379 TL olacak. İşte, A101 20 Şubat Aktüel Kataloğu…