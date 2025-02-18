A101 20 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Motorcu ekipmanları, masa takımı, halı ve koltuk yıkama makinesi satışa çıkıyor

A101 20 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. A101 raflarında bu hafta elektronik ev ürünlerinden beyaz eşyaya, masa takımından giyim ürünlerine, temizlik malzemelerinden temel gıdaya farklı ürünler satışa sunulacak. Kablosuz hoparlör 399 TL, Akıllı Tablet 2.399 TL, Ambiyans Aydınlatma 299 TL, 12 Kg Çamaşır Makinesi 16.999 TL, Saç Kurutma Makinesi 699 TL, Egzersiz bisikleti 2.699 TL, Seramik Tabanlı Ütü 749 TL’den raflarda yerini alacak. Mutfak ürünlerinde tabak çeşitleri, fırın kabı, servis tabağı taşıma kabı gibi ürünler satışa sunulacak. Peki A101 Kataloğu’nda bu hafta neler var? İşte, A101 Aktüel Kataloğu…

A101 20 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Motorcu ekipmanları, masa takımı, halı ve koltuk yıkama makinesi satışa çıkıyor - 1

A101’de yeni haftanın indirimli ürünleri belli oldu. Erkek giyim ürünlerinden olan gömlek, sweatshirt gibi ürünlerin yanı sıra havlu seti, pijama takımı gibi ürünler reyonlarda olacak. Temizlik malzemelerinde ise toz deterjan, çamaşır suyu, sıvı sabun, oda kokusu gibi çeşitlerde kampanyalı fiyatlar müşterleri bekleyecek. Motorcu ekipmanlarından olan suluk tutucu 179 TL, Yüz Maskesi 89,50 TL, Motosiklet Sele Kılıfı 74.50 TL, Motosiklet Brandası 349 TL’den satışa sunulacak. A101 Kataloğunda dikkat çeken ürünlerin başında ise Buharlı Temizleyici 899 TL, Dijital Baskül 269 TL, Kahve Makinesi 1.299 TL, Standlı Baharatlık 379 TL olacak. İşte, A101 20 Şubat Aktüel Kataloğu…

EKONOMİ HABERLERİ

A101 20 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Motorcu ekipmanları, masa takımı, halı ve koltuk yıkama makinesi satışa çıkıyor - 2

Masa Takımı 5.999 TL

12 Kg Çamaşır Makinesi 16.999 TL

7 Kg Çamaşır Makinesi 10.499 TL

A101 20 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Motorcu ekipmanları, masa takımı, halı ve koltuk yıkama makinesi satışa çıkıyor - 3

No-Frost Buzdolabı 17.999 TL

6 Programlı Bulaşık Makinesi 10.999 TL

Buharlı Temizleyici 899 TL

A101 20 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Motorcu ekipmanları, masa takımı, halı ve koltuk yıkama makinesi satışa çıkıyor - 4

Saç Kurutma Makinesi 699 TL

Egzersiz Bisikleti 2.699 TL

Elektronik Süpürge 2.999 TL

A101 20 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Motorcu ekipmanları, masa takımı, halı ve koltuk yıkama makinesi satışa çıkıyor - 5

Mutfak Robotu 1.999 TL

Dijital Baskül 269 TL

Şarjlı Saç - Sakal Makinesi 349 TL

A101 20 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Motorcu ekipmanları, masa takımı, halı ve koltuk yıkama makinesi satışa çıkıyor - 6

Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

4K Ultra Televizyon 30.999 TL

A101 20 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Motorcu ekipmanları, masa takımı, halı ve koltuk yıkama makinesi satışa çıkıyor - 7

Tablet Bilgisayar 7.299 TL

Ambiyans Aydınlatma 299 TL

A101 20 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Motorcu ekipmanları, masa takımı, halı ve koltuk yıkama makinesi satışa çıkıyor - 8

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.999 TL

Yemek Taşıma Kabı 449 TL

A101 20 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Motorcu ekipmanları, masa takımı, halı ve koltuk yıkama makinesi satışa çıkıyor - 9

Motivasyon Matarası 2’li 185 TL

Motosiklet Yüz Maskesi 89.50 TL

A101 20 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Motorcu ekipmanları, masa takımı, halı ve koltuk yıkama makinesi satışa çıkıyor - 10

Motosiklet Suluk Tutucu 179 TL

Motosiklet Brandası 349 TL

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