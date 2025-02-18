A101 20 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Motorcu ekipmanları, masa takımı, halı ve koltuk yıkama makinesi satışa çıkıyor
A101 20 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. A101 raflarında bu hafta elektronik ev ürünlerinden beyaz eşyaya, masa takımından giyim ürünlerine, temizlik malzemelerinden temel gıdaya farklı ürünler satışa sunulacak. Kablosuz hoparlör 399 TL, Akıllı Tablet 2.399 TL, Ambiyans Aydınlatma 299 TL, 12 Kg Çamaşır Makinesi 16.999 TL, Saç Kurutma Makinesi 699 TL, Egzersiz bisikleti 2.699 TL, Seramik Tabanlı Ütü 749 TL’den raflarda yerini alacak. Mutfak ürünlerinde tabak çeşitleri, fırın kabı, servis tabağı taşıma kabı gibi ürünler satışa sunulacak. Peki A101 Kataloğu’nda bu hafta neler var? İşte, A101 Aktüel Kataloğu…
A101’de yeni haftanın indirimli ürünleri belli oldu. Erkek giyim ürünlerinden olan gömlek, sweatshirt gibi ürünlerin yanı sıra havlu seti, pijama takımı gibi ürünler reyonlarda olacak. Temizlik malzemelerinde ise toz deterjan, çamaşır suyu, sıvı sabun, oda kokusu gibi çeşitlerde kampanyalı fiyatlar müşterleri bekleyecek. Motorcu ekipmanlarından olan suluk tutucu 179 TL, Yüz Maskesi 89,50 TL, Motosiklet Sele Kılıfı 74.50 TL, Motosiklet Brandası 349 TL’den satışa sunulacak. A101 Kataloğunda dikkat çeken ürünlerin başında ise Buharlı Temizleyici 899 TL, Dijital Baskül 269 TL, Kahve Makinesi 1.299 TL, Standlı Baharatlık 379 TL olacak. İşte, A101 20 Şubat Aktüel Kataloğu…