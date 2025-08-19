A101 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: Notebook, süpürge, kamp ürünleri ve beyaz eşya geliyor

A101 21 Ağustos aktüel kataloğu ve fiyat listesi yayımlandı. A101’de haftanın kampanyalı ürünleri arasında beyaz eşyadan, televizyona, dizüstü bilgisayardan, elektronik saç şekillendirici ürünler yer aldı. Katlanabilir kamp sandalyesi 1.299 TL, 427 litre hacimli buzdolabı 18.999 TL, makyaj çantası 325 TL olurken valiz çeşitleri ise 689 TL ile 879 TL arasında değişecek. A101’de haftanın dikkat çeken ürünleri arasında ise 2.490 TL fiyat etiketiyle Trambolin yer aldı. İşte, A101 aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

A101’de yepyeni indirimler müşterilere özel fiyatlarla reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Buzdolabı, çamaşır makinesi, cam su ısıtıcı, elektrikli süpürge, overlok makinesi, ışıklı fanlı ayna, halı yıkama makinesi, üç tekerlekli moped, darbeli matkap gibi ürünler A101 kataloğunda yerini aldı. A101’de bu hafta Darbeli matkap 799 TL, Lazerli termometre 479 TL, Tilki kuyruğu testere 1.649 TL, 500 ml Termos 529 TL, Katlanır Piknik Sepeti 399 TL, Kabin boy valiz 689 TL olacak. 

A101 21 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

Buzdolabı – 18.999,00 TL
10 KG Çamaşır Makinesi – 14.599,00 TL
7 KG Çamaşır Makinesi – 9.999,00 TL
Çıkarılabilir Plakalı Tost Makinesi – 1.799,00 TL
Cam Su Isıtıcı – 599,00 TL
Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge – 2.799,00 TL
Saç Kırık Alma Makinesi – 699,00 TL
Overlok Makinesi – 7.999,00 TL
LED Işıklı Fanlı Ayna – 599,00 TL

Bukle Maşası – 399,00 TL
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi – 3.499,00 TL
Şarjlı Islak Kuru Süpürge ve Zemin Temizleyici – 5.999,00 TL
125 CC Maxi Scooter – 49.990,00 TL
Üç Tekerlekli Elektrikli Moped – 45.990,00 TL
Oyuncak Alışveriş Arabası – 269,00 TL
Oyuncak Kumandalı Araba – 539,00 TL
Oyuncak Metal Çek Bırak Araba – 139,00 TL
Oyuncak Pilli Kumandalı Araba – 259,00 TL

Oyuncak Fişekli Çay Takti Seti – 299,00 TL
Oyuncak Hedefli Sünger Mermili Tabanca – 199,00 TL
Oyuncak Telefon – 119,00 TL
Oyuncak Bebek ve Safari Aracı – 149,00 TL
Oyuncak Sürtmeli Minibüs Serisi 3'lü – 289,00 TL
Su Tabancası – 99,50 TL
Eğitici Kitaplar Serisi – 109,00 TL
Neşeli Kalemler Boyama Kitapları – 39,00 TL

Oyuncak Balon Tabancası – 129,00 TL
Çiçek Puzzle 138 Parça – 329,00 TL
İlk Çıkartmalarım Aktivite Kitap Serisi – 59,50 TL
Trambolin – 2.490,00 TL
Katlanabilir Işıklı Scooter – 699,00 TL
12 V Akülü Vidalama Seti – 869,00 TL
Avuç Taşlama – 799,00 TL
110 Parça Hobi Seti – 949,00 TL
Darbeli Matkap – 799,00 TL
Lazerli Termometre – 479,00 TL

Şarjlı Vidalama Aleti – 1.699,00 TL
Tilki Kuyruğu Testere – 1.649,00 TL
Dekupaj Testere – 799,00 TL
Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi – 1.299,00 TL
Paslanmaz Bardaklı Çelik Termos 500 ml – 529,00 TL
Desenli Katlanabilir Kamp Sandalyesi – 299,00 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi – 279,00 TL
Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi – 279,00 TL
Çelik Çift Katmanlı Su Şişesi 1lt – 649,00 TL

Çelik Termos 400 ml – 449,00 TL
Kristal Peçetelik – 59,50 TL
Stantlı Kaşıklı Baharatlık 4'lü – 99,50 TL
Hazneli Rende – 59,50 TL
Dondurma Kaşığı – 24,50 TL
Kapaklı Kase – 59,50 TL
Ayran Sürahisi 3 L – 79,50 TL
Yapışmaz Buzluk – 19,50 TL
Cam Kavanoz 300cc – 12,50 TL
Termos 1 L – 199,00 TL

Piknik Seti 31 Parça – 179,00 TL
12 Parça Porselen Fincan Takımı – 399,00 TL
Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı – 189,00 TL
Katlanır Piknik Sepeti – 399,00 TL
Silikon Servis Gereçleri – 29,00 TL
Silikon Nihale – 29,00 TL
Desenli Kupa Mum Seti – 159,00 TL
18 Parça Bardak Seti – 299,00 TL
Çerezlik – 34,50 TL
Çelik Tencere – 799,00 TL
Yuvarlak Saklama Kabı 3'lü – 149,00 TL
Saklama Kabı 3'lü – 99,50 TL
Saklama Kabı 3'lü – 49,50 TL

Mısır Kutusu – 29,50 TL
3 Bölmeli Saklama Kutusu – 49,50 TL
Bardak ve Şişe Temizleyici – 119,00 TL
Sprey Yağlık – 59,50 TL
Plastik Ürünler (Makarna Süzgeci, Kase, Kesim Matı vb.) – 29,50 TL
Makyaj Çantası – 325,00 TL
Büyük Boy Valiz – 879,00 TL
Orta Boy Valiz – 759,00 TL
Kabin Boy Valiz – 689,00 TL
Diş Fırçalık – 10,00 TL
Asılır Sabunluk – 149,00 TL
Kaymaz Taban Klozet Takımı 2'li – 299,00 TL
Çocuk Patik Çorap 5'li – 59,50 TL
Straplez Dantel Sütyen – 149,00 TL
Saçaklı Koltuk Örtüsü – 199,00 TL
Saçaklı Banyo Havlu Seti – 179,00 TL
Ayçiçek Yağı 5 L – 369,50 TL
Naturel Sızma Zeytinyağı 3 L – 645,00 TL
Hindi Salam 900 g – 99,50 TL
Üçgen Peynir 24x12,5 g – 79,50 TL
Zeytinyağlı Konserve Ton Balığı – 125,00 TL

Tam Buğdaylı Bisküvi 3x133 g – 41,50 TL
Gazlı İçecek 3 L – 75,00 TL
Kahve 100 g – 119,00 TL
Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 g – 239,00 TL
Dondurulmuş Patates 2,5 KG – 199,00 TL
Hindi Kokteyl Sosis 140 g – 29,50 TL
Dondurulmuş Piliç Bonfile – 149,00 TL
Az Yağlı Taze Peynir 1 KG – 139,00 TL
Granola 200 g – 79,50 TL
Dondurulmuş Piliç Lokum 500 g – 95,00 TL
Dondurulmuş Piliç Göğnük Köfte 1 KG – 145,00 TL
Tam Yağlı Yoğurt 1 KG – 49,50 TL
Ayran 1,5 L – 39,50 TL
Ayran 170 ml x 6 adet – 6,00 TL
Kakaolu Süt 180 ml – 10,00 TL
Lor Peyniri 1 KG – 59,50 TL

Dondurulmuş Zengin Pasta 550 g – 189,00 TL
Whey Protein İçeceği 330 ml – 49,50 TL
Şekerpare 150 g – 49,50 TL
Laktosuz Kefir 1 L – 69,50 TL
Probiyotik Yoğurt 900 g – 65,00 TL
Soft Tortilla Lavaş 8x25 g – 25,00 TL
Toz Deterjan 10 Kg – 275,00 TL
Klozet Blok 4'lü – 119,00 TL
Bebek Bezi Aylık Paket – 279,00 TL
Bambu Katkılı 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 40'lı – 219,00 TL
Bambu Katkılı 3 Katlı Kağıt Havlu 12'li – 125,00 TL
Lip Gloss – 69,50 TL
Stick Kontür – 69,50 TL

Stick Ruj – 69,50 TL
Stick Fondöten – 69,50 TL
Stick Aydınlatıcı – 69,50 TL
Velvet Matte Ruj – 119,00 TL
Bakım Spreyi 150 ml – 179,00 TL
Çocuk Diş Fırçası 2'li – 39,50 TL
Aynalı Kelebekli Tarak – 39,50 TL
65" 4K ULTRA HD ANDROID TV – 23.999,00 TL
65" UHD WHALE TV – 14.499,00 TL
50" UHD WHALE TV – 11.999,00 TL
43" FRAMELESS FHD GOOGLE TV – 9.299,00 TL
HD Uyumlu Uydu Alıcısı – 489,00 TL
Su Geçirmez Kablosuz Hoparlör – 349,00 TL
Kablosuz Hoparlör – 599,00 TL
Kablosuz Klavye – 499,00 TL

