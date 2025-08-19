A101 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: Notebook, süpürge, kamp ürünleri ve beyaz eşya geliyor
A101 21 Ağustos aktüel kataloğu ve fiyat listesi yayımlandı. A101’de haftanın kampanyalı ürünleri arasında beyaz eşyadan, televizyona, dizüstü bilgisayardan, elektronik saç şekillendirici ürünler yer aldı. Katlanabilir kamp sandalyesi 1.299 TL, 427 litre hacimli buzdolabı 18.999 TL, makyaj çantası 325 TL olurken valiz çeşitleri ise 689 TL ile 879 TL arasında değişecek. A101’de haftanın dikkat çeken ürünleri arasında ise 2.490 TL fiyat etiketiyle Trambolin yer aldı. İşte, A101 aktüel kataloğu ve fiyat listesi…
A101’de yepyeni indirimler müşterilere özel fiyatlarla reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Buzdolabı, çamaşır makinesi, cam su ısıtıcı, elektrikli süpürge, overlok makinesi, ışıklı fanlı ayna, halı yıkama makinesi, üç tekerlekli moped, darbeli matkap gibi ürünler A101 kataloğunda yerini aldı. A101’de bu hafta Darbeli matkap 799 TL, Lazerli termometre 479 TL, Tilki kuyruğu testere 1.649 TL, 500 ml Termos 529 TL, Katlanır Piknik Sepeti 399 TL, Kabin boy valiz 689 TL olacak.