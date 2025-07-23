A101 24 Temmuz aktüel kataloğu 2025: Gaming ürünler, elektronik ev eşyaları, kamp ürünleri, halı çeşitleri geliyor

A101’de haftanın merakla beklenen ürünü oyuncu koltuğu 2 bin 777 lira, oyuncu masası bin 999 liradan reyonlarda yerini alacak. Fırın, cam ocak ve davlumbazdan oluşan ankastre set 7 bin 999 liradan müşterileri bekleyecek. Alternatif olarak bulaşık makinesi, buzdolabı, dijital baskül kampanyalı fiyatlarla raflara geliyor. Özellikle tost makinesi, ütü, elektrikli cezve gibi elektronik ürünlerde de kampanyalı fiyatlar müşterileri bekliyor. 4 kişilik kamp çadırı bin 299 lira, katlanabilir kamp sandalyesi ise bin 249 lira. İşte, A101 24 Temmuz aktüel kataloğu…