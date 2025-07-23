A101 24 Temmuz aktüel kataloğu 2025: Gaming ürünler, elektronik ev eşyaları, kamp ürünleri, halı çeşitleri geliyor
A101 24 Temmuz aktüel kataloğu yarın satışa sunulacak. A101’de bu haftanın fırsat ürünleri arasında teknoloji, elektronik, beyaz eşya, motosiklet, mutfak, züccaciye, ev tekstil ve giyim ürünleri yer aldı. A101 Aldın Aldın kampanyası kapsamında geniş ürün yelpazesi dikkat çekti.
A101’de haftanın merakla beklenen ürünü oyuncu koltuğu 2 bin 777 lira, oyuncu masası bin 999 liradan reyonlarda yerini alacak. Fırın, cam ocak ve davlumbazdan oluşan ankastre set 7 bin 999 liradan müşterileri bekleyecek. Alternatif olarak bulaşık makinesi, buzdolabı, dijital baskül kampanyalı fiyatlarla raflara geliyor. Özellikle tost makinesi, ütü, elektrikli cezve gibi elektronik ürünlerde de kampanyalı fiyatlar müşterileri bekliyor. 4 kişilik kamp çadırı bin 299 lira, katlanabilir kamp sandalyesi ise bin 249 lira. İşte, A101 24 Temmuz aktüel kataloğu…