A101 27 Şubat Aktüel Kataloğu yayınlandı: Katlanır koltuk, nevresim, çarşaf takımı, halı çeşitleri ve gaming direksiyon seti satışa çıkıyor
A101’de haftanın indirimli ürünleri 27 Şubat Aktüel Kataloğuyla belli oldu. A101 market müşterleri hafta kampanyaya doyacak. Haftanın en dikkat çeken ürünlerinin başında Elektrikli Moped, Benzinli Motosiklet, televizyon çeşitleri, düdüklü tencere, yarış simülatörü kokpit ve gaming direksiyon,pedal ve vites seti geldi. İ5 işlemcili gaming Masaüstü bilgisayar 26.999 TL’den satışa sunulurken 34 inç Gaming Monitör ise 9.999 TL’den raflarda yerini alacak. Akıllı tartı 329 TL, Buhar Kazanlı Ütü 2.799 TL, Çırpıcılı Blender Seti 899 TL, Tüy Alma Cihazı ise 1.299 TL’den reyonlarda olacak. Alternatif olarak çift kişilik nevresim seti 299 TL, Dijital Baskılı Halı 1.099 TL’den müşterileri bekleyecek. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 27 Şubat Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi…
A101 Kataloğunda bu hafta geniş ürün yelpazesi dikkat çekti. Giyim ürünlerinden temel gıdaya halı çeşitlerinden nevresim setine onlarca ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Perşembe günü İkili Katlanır Yataklı Koltuk 9.999 TL olurken Büyük Boy Valiz ise 839 TL’den satışa sunuluyor. 128 GB Akıllı Cep Telefonu 7.599 TL, Bluetooth Kulaklık 349 TL, Telefon Sarjlı Masa Lambası 299 TL’den satışta olacak. Paslanmaz Çelik Düdüklü Tencere Seti 9.999 TL olurken Çelik Termos ise 349 TL’den müşterileri bekleyecek. Ocak Üstü Tost Makinesi 479 TL, Gaming Direksiyon, Pedal ve Vites Seti ise 9.999 TL olacak. Alternatif olarak Ankastre set 7.999 TL, Davlumbaz 7.999 TL, Süpürge 2.999 TL, Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi ise 5.499 TL’den müşterileri bekleyecek. İşte, A101 27 Şubat Aktüel Kataloğu