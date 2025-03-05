A101 6 Mart Aktüel Kataloğu yarın satışta: Perşembe günü televizyon çeşitleri, aspiratör, dikiş makinesi ve ütü satışta

A101 6 Mart Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. Elektronik temizlik ürünlerinden, televizyon çeşitlerine beyaz eşyadan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”ne özel kişisel bakım(makyaj) ürünlerinde önemli fırsatlar A101 müşterilerini bekleyecek. 4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.699 TL, 9 Kg Çamaşır Makinesi 12.499 TL, Aspiratör 1.299 TL, Plastik Çay Makinesi 1.299 TL, Banyo Baskülü 289 TL’den satışa sunulacak. A101’de merakla beklenen Çantalı Keman 1.999 TL, Masa Örtüsü 69,50 TL, Duvar Saati 169 TL, Düzenleyici Raf ise 149 TL’den reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Benzinli Çapa Makinesi ise 5.999 TL’lik fiyatıyla dikkat çekti. İşte, A101 Aktüel Kataloğu 6 Mart 2025…