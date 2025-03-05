A101 6 Mart Aktüel Kataloğu yarın satışta: Perşembe günü televizyon çeşitleri, aspiratör, dikiş makinesi ve ütü satışta
A101 Aktüel Kataloğu 6 Mart Perşembe yoğun ilgi görüyor. A101 market müdavimleri, kampanyalı ürünlere yeni katalogla birlikte gözatıyor. A101’de bu hafta beyaz eşyadan, ufak mutfak ürünlerine, motosikletten, elektronik ev ürünlerine onlarca farklı ürün satışa çıkıyor. Perşembe günü 4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.699 TL, No-Frost Buzdolabı 18.999 TL, Aspiratör 1.299 TL, Elektrikli Süpürge 2.799 TL, Otomatik Kahve Makinesi 12.999 TL ve Dikiş Makinesi 7.399 TL’den reyonlarda olacak. A101’de alternatif olarak Çubuk Blender 799 TL, Buharlı Ütü 899 TL, Çantalı Keman 1.999 TL fiyatıyla dikkat çekti. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 6 Mart Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi…
A101 6 Mart Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. Elektronik temizlik ürünlerinden, televizyon çeşitlerine beyaz eşyadan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”ne özel kişisel bakım(makyaj) ürünlerinde önemli fırsatlar A101 müşterilerini bekleyecek. 4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.699 TL, 9 Kg Çamaşır Makinesi 12.499 TL, Aspiratör 1.299 TL, Plastik Çay Makinesi 1.299 TL, Banyo Baskülü 289 TL’den satışa sunulacak. A101’de merakla beklenen Çantalı Keman 1.999 TL, Masa Örtüsü 69,50 TL, Duvar Saati 169 TL, Düzenleyici Raf ise 149 TL’den reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Benzinli Çapa Makinesi ise 5.999 TL’lik fiyatıyla dikkat çekti. İşte, A101 Aktüel Kataloğu 6 Mart 2025…