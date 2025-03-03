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A101 6 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Perşembe günü elektrikli süpürge, televizyon ünitesi, tost makinesi, kahve makinesi raflarda

A101 6 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi açıklandı. A101 markette bu hafta elektrikli süpürge, dikiş makinesi, otomatik kahve makinesi, buharlı ütü, banyo baskülü, televizyon ünitesi, klavye mouse seti, kameralı çocuk takip seti ve diğer birçok alternatif ürün müşterileri bekleyecek. A101 markette bu hafta 4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.699 TL, 9 Kg Çamaşır Makinesi 12.499 TL, No-Frost Buzdolabı 18.999 TL, Elektrikli Süpürge 2.799 TL, Aspiratör 1.299 TL, Otomatik Kahve Makinesi 12.999 TL ve Dikiş Makinesi 7.399 TL’den reyonlarda olacak. A101’de haftanın dikkat çeken ürününde ise Çantalı Keman 1.999’den satışa sunulacak. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 Aktüel Kataloğu 6 Mart Perşembe…

A101 6 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Perşembe günü elektrikli süpürge, televizyon ünitesi, tost makinesi, kahve makinesi raflarda - 1

A101 6 Mart Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. Elektronik temizlik ürünlerinden, televizyon çeşitlerine beyaz eşyadan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”ne özel kişisel bakım(makyaj) ürünlerinde önemli fırsatlar A101 müşterilerini bekleyecek. 4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.699 TL, 9 Kg Çamaşır Makinesi 12.499 TL, Aspiratör 1.299 TL, Plastik Çay Makinesi 1.299 TL, Banyo Baskülü 289 TL’den satışa sunulacak. A101’de merakla beklenen Çantalı Keman 1.999 TL, Masa Örtüsü 69,50 TL, Duvar Saati 169 TL, Düzenleyici Raf ise 149 TL’den reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Benzinli Çapa Makinesi ise 5.999 TL’lik fiyatıyla dikkat çekti. İşte, A101 Aktüel Kataloğu 6 Mart 2025…

EKONOMİ HABERLERİ

A101 6 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Perşembe günü elektrikli süpürge, televizyon ünitesi, tost makinesi, kahve makinesi raflarda - 2

A101 6 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 

55 inç 4K UHD Android Televizyon 17.599 TL

42 Full HD Android Smart Led Televizyon 7.599 TL

Bluetooth Hoparlör 699 TL

A101 6 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Perşembe günü elektrikli süpürge, televizyon ünitesi, tost makinesi, kahve makinesi raflarda - 3

Kameralı Çocuk Takip Seti 2.549 TL

Klavye Mouse Seti 499 TL

Televizyon Ünitesi 2.199 TL

A101 6 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Perşembe günü elektrikli süpürge, televizyon ünitesi, tost makinesi, kahve makinesi raflarda - 4

4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.699 TL

9 Kg Çamaşır Makinesi 12.499 TL

No-Frost Buzdolabı 18.999 TL

A101 6 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Perşembe günü elektrikli süpürge, televizyon ünitesi, tost makinesi, kahve makinesi raflarda - 5

Aspiratör 1.299 TL

Elektrikli Süpürge 2.799 TL

Ayak Masaj Aleti 949 TL

A101 6 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Perşembe günü elektrikli süpürge, televizyon ünitesi, tost makinesi, kahve makinesi raflarda - 6

Dikiş Makinesi 7.399 TL

Otomatik Kahve Makinesi 12.999 TL

Çubuk Blender 799 TL

A101 6 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Perşembe günü elektrikli süpürge, televizyon ünitesi, tost makinesi, kahve makinesi raflarda - 7

Buharlı Ütü 899 TL

Türk Kahve Makinesi 999 TL

Banyo Baskülü 289 TL

A101 6 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Perşembe günü elektrikli süpürge, televizyon ünitesi, tost makinesi, kahve makinesi raflarda - 8

Led Işıklı Makyaj Aynası 999 TL

Kapaklı Servis Tabağı 299 TL

Otomatik Baharat Öğütücü 255 TL

A101 6 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Perşembe günü elektrikli süpürge, televizyon ünitesi, tost makinesi, kahve makinesi raflarda - 9

Canlı Çiçek 199 TL

Çantalı Keman 1.999 TL

A101 6 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Perşembe günü elektrikli süpürge, televizyon ünitesi, tost makinesi, kahve makinesi raflarda - 10

Katlanır Taşıma Arabası 1.499 TL

Benzinli Çapa Makinesi 5.999 TL

A101 6 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Perşembe günü elektrikli süpürge, televizyon ünitesi, tost makinesi, kahve makinesi raflarda - 11

125 CC Maxi Scooter 49.990 TL

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