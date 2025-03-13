A101 Aktüel indirim kataloğu 20 Mart 2025: Elektronik mutfak ürünlerinde dev indirimler başlıyor
A101 20 Mart Aktüel kataloğu yayımlandı. A101 markette önümüzdeki hafta müşterileri, elektronik mutfak ürünlerinde kampanyalı fiyatlar bekleyecek. Blender seti, çelik kettle, mini fırın, katlanabilir cezve, airfryer gibi elektronik ürünlerin yanı sıra Türk Kahvesi Makinesi 999 TL, Saç Kurutma Makinesi 949 TL, Düzleştirici 379 TL, Buharlı Temizleyici Mop 1.499 TL, Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.699 TL, Airfryer Yağsız Fritöz 1.799 TL, 38 litre kapasiteli Midi Fırın ise 1.899 TL’den satışa sunulacak. Elektronik mutfak ürünlerinin yanı sıra gaming oyuncu ekipmanları raflarda yer alacak. Klavye 399 TL, Oyuncu Kulaklığı 459 TL, Ambiyans Işık ise 399 TL’den satışa sunulacak. İşte, A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe…
A101’de yeni katalog belli olurken gözler fiyatlara çevrildi. 32 İnç HD Ready Televizyon 5.499 TL etiket fiyatıyla dikkat çekerken üç tekerlekli elektrikli moped ise 39.990 TL’den müşterileri bekleyecek. A101 reyonlarında bahçe bakım ürünlerinden olan sulama tabancası, döner fıskiye, hortum makarası, bağlantı seti, budama makası, el arabası, çapa gibi ürünler yer aldı. A101 Kataloğunda alternatif olarak tek kişilik karyola 2.449 TL, Metal Çift Kişilik Karyola 3.599 TL, Pamuk Çift Kişilik Nevresim Seti 599 TL, Çift Kişilik Penye Çarşaf 179 TL, Kaymaz Taban Saçaklı Halı 549 TL ve Ayakkabılık 245 TL’den raflarda olacak. İşte, A101 20 Mart Perşembe aktüel kataloğu…