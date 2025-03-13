imsakiye

A101 Aktüel indirim kataloğu 20 Mart 2025: Elektronik mutfak ürünlerinde dev indirimler başlıyor

A101 20 Mart Aktüel kataloğu yayımlandı. A101 markette önümüzdeki hafta müşterileri, elektronik mutfak ürünlerinde kampanyalı fiyatlar bekleyecek. Blender seti, çelik kettle, mini fırın, katlanabilir cezve, airfryer gibi elektronik ürünlerin yanı sıra Türk Kahvesi Makinesi 999 TL, Saç Kurutma Makinesi 949 TL, Düzleştirici 379 TL, Buharlı Temizleyici Mop 1.499 TL, Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.699 TL, Airfryer Yağsız Fritöz 1.799 TL, 38 litre kapasiteli Midi Fırın ise 1.899 TL’den satışa sunulacak. Elektronik mutfak ürünlerinin yanı sıra gaming oyuncu ekipmanları raflarda yer alacak. Klavye 399 TL, Oyuncu Kulaklığı 459 TL, Ambiyans Işık ise 399 TL’den satışa sunulacak. İşte, A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe…

A101 Aktüel indirim kataloğu 20 Mart 2025: Elektronik mutfak ürünlerinde dev indirimler başlıyor - 1

A101’de yeni katalog belli olurken gözler fiyatlara çevrildi. 32 İnç HD Ready Televizyon 5.499 TL etiket fiyatıyla dikkat çekerken üç tekerlekli elektrikli moped ise 39.990 TL’den müşterileri bekleyecek. A101 reyonlarında bahçe bakım ürünlerinden olan sulama tabancası, döner fıskiye, hortum makarası, bağlantı seti, budama makası, el arabası, çapa gibi ürünler yer aldı. A101 Kataloğunda alternatif olarak tek kişilik karyola 2.449 TL, Metal Çift Kişilik Karyola 3.599 TL, Pamuk Çift Kişilik Nevresim Seti 599 TL, Çift Kişilik Penye Çarşaf 179 TL, Kaymaz Taban Saçaklı Halı 549 TL ve Ayakkabılık 245 TL’den raflarda olacak. İşte, A101 20 Mart Perşembe aktüel kataloğu…

EKONOMİ HABERLERİ

A101 Aktüel indirim kataloğu 20 Mart 2025: Elektronik mutfak ürünlerinde dev indirimler başlıyor - 2

A101 AKTÜEL KATALOĞU 20 MART PERŞEMBE

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL

Benzinli Moped 33.990 TL

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 21.990 TL

A101 Aktüel indirim kataloğu 20 Mart 2025: Elektronik mutfak ürünlerinde dev indirimler başlıyor - 3

4K UHD Led Televizyon 26.999 TL

4K Ultra HD Android Televizyon 14.999 TL

Gaming Klavye 399 TL

A101 Aktüel indirim kataloğu 20 Mart 2025: Elektronik mutfak ürünlerinde dev indirimler başlıyor - 4

Gaming Mouse 279 TL

Oyuncu Kulaklığı 279 TL

Ambiyans Işık 399 TL

A101 Aktüel indirim kataloğu 20 Mart 2025: Elektronik mutfak ürünlerinde dev indirimler başlıyor - 5

El Arabası 1.350 TL

Mini Hortum Makarası Seti 999 TL

Metal Tek Kişilik Karyola 2.499 TL

A101 Aktüel indirim kataloğu 20 Mart 2025: Elektronik mutfak ürünlerinde dev indirimler başlıyor - 6

Metal Çift Kişilik Karyola 3.599 TL

Yaylı Çift Kişilik Yatak 5.999 TL

Yaylı Tek Kişilik Yatak 2.290 TL

A101 Aktüel indirim kataloğu 20 Mart 2025: Elektronik mutfak ürünlerinde dev indirimler başlıyor - 7

Çift Kişilik nevresim Seti 599 TL

Klozet Takımı 329 TL

Kaymaz Taban Halı 899 TL

A101 Aktüel indirim kataloğu 20 Mart 2025: Elektronik mutfak ürünlerinde dev indirimler başlıyor - 8

Ayakkabılık 245 TL

Filtreli Sürahi 399 TL

Dijital Termos 329 TL

A101 Aktüel indirim kataloğu 20 Mart 2025: Elektronik mutfak ürünlerinde dev indirimler başlıyor - 9

Mermer Desenli Yer Sofrası 329 TL

Katlanabilir Masa 659 TL

Multi Blender Seti 2.199 TL

A101 Aktüel indirim kataloğu 20 Mart 2025: Elektronik mutfak ürünlerinde dev indirimler başlıyor - 10

Elektrikli Katlanabilir Cezve 459 TL

Çelik Kettle 459 TL

Midi Fırın 1.189 TL

A101 Aktüel indirim kataloğu 20 Mart 2025: Elektronik mutfak ürünlerinde dev indirimler başlıyor - 11

Airfryer Yağsız Fritöz 1.799 TL

Saç Düzleştirici 379 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.699 TL

A101 Aktüel indirim kataloğu 20 Mart 2025: Elektronik mutfak ürünlerinde dev indirimler başlıyor - 12

Çaydanlık Takımı 629 TL

Pişir Sakla Tencere 249 TL

Saklama Kabı Seti 499 TL

DAHA FAZLA GÖSTER