A101 Aktüel Kataloğu 1 Mayıs Perşembe: Dikiş makinesi, televizyon, bluetooth kulaklık, çadır ve erzak dolabı geliyor

A101 markette bu hafta indirime girecek ürünler 10 sayfalık katalogla belli oldu. A101’de haftanın en dikkat çeken ürünlerinin başında elektronik ev ürünleri geldi. Kırışıklık Giderici 799 TL, Kahve Baharat Öğütme Makinesi 549 TL, Elektrikli Cezve 549 TL, Buharlı Temizleyici 1.499 TL, Saç Kurutma Makinesi 499 TL, Blender Seti 1.499 TL, El Blender 999 TL, Dikiş Makinesi 1.999 TL, Dikey Süpürge 1.599 TL’den raflarda olacak. Kamp ürünleri A101 Kataloğunda yer alırken 4 Kişilik Kamp Çadırı 3.199 TL, Uyku Tulumu 1.119 TL, Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası 549 TL, 60’lık Mangal 499 TL olacak. Tava ve Sahan Seti 649 TL, Üç Tekerlekli Moped 49.990 TL, Elektrikli Bisiklet 20.990 TL, Erkek Ayakkabı 3.99 TL, Basınçlı Yıkama Makinesi 2.999 TL, Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL, 26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet 5.299 TL’den satılacak. İşte, A101 Aktüel market kataloğu…