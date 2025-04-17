A101 Aktüel Kataloğu 17-24 Nisan indirimleri: Beyaz eşya, yatak, küçük ev aletleri geliyor

A101 17-24 Nisan aktüel ürünleri ve kampanyalı fiyatlar belli oldu. A101’de iki ayrı katalogda satışa sunulacak ürünler yayımlandı. 17 Nisan Perşembe günü televizyon, fritöz, beyaz eşya, süpürge, motosiklet, bisiklet, oyuncu koltuğu, oyuncu masası gibi ürünler raflarda yerini alacak. Önümüzdeki hafta ise yayımlanan yeni katalog dikkat çekti. A101’de 24 Nisan Perşembe günü ütü, çay makinesi, kettle, tost makinesi, yatak çeşitleri, terlik, valiz çeşitleri, makyaj ürünleri gelecek. Peki A101’de perşembe günü neler var? İşte, A101’de iki hafta boyunca raflarda yer alacak ürünler ve fiyatları…

A101 Aktüel Kataloğu 17-24 Nisan indirimleri: Beyaz eşya, yatak, küçük ev aletleri geliyor - 1

A101 markette iki hafta boyunca reyonlarda yerini alacak indirimler belli oldu. Bugün A101’de Yağsız Fritöz 1.999 TL, Seyahat Ütüsü 699 TL, Dik Süpürge 899 TL, Toz Torbasız Elektrik Süpürgesi 3.499 TL, Epilasyon Seti 699 TL, Kaymaz Taban Saçaklı Salon Halısı 1.099 TL, Tencere Seti 6 Parça 999 TL, 1 Litre Termos 949 TL, Oyuncu Masası 1.899 TL ve Oyuncu Koltuğu 2.799 TL olacak. 24 Nisan Perşembe günü ise Çelik Kettle 649 TL, Elektrikli Cezve 279 TL, Seramik Tabanlı Ütü 999 TL, Saç Kurutma Makinesi 599 TL ve Terlik çeşitleri 89.50 TL ve 125 TL arasında raflarda olacak. İşte, A101 17-24 Nisan aktüel indirimleri kataloğu…

EKONOMİ HABERLERİ

A101 Aktüel Kataloğu 17-24 Nisan indirimleri: Beyaz eşya, yatak, küçük ev aletleri geliyor - 2

A101 17 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU BUGÜN SATIŞTA

65 İnç 4K Ultra HD Android Televizyon 25.999 TL

43 İnç 4K Ultra HD Android Televizyon 11.999 TL

Yağsız Fritöz 1.999 TL

Dijital Baskül 269 TL

Çay Makinesi 1.199 TL

A101 Aktüel Kataloğu 17-24 Nisan indirimleri: Beyaz eşya, yatak, küçük ev aletleri geliyor - 3

A101 17 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU BUGÜN SATIŞTA

Seyahat Ütüsü 699 TL

Dik Süpürge 899 TL

Toz Torbasız Elektrik Süpürgesi 3.499 TL

Çelik Elektrikli Cezve 459 TL

Epilasyon Seti 699 TL

Şarjlı Kahve Baharat Öğütücü 699 TL

A101 Aktüel Kataloğu 17-24 Nisan indirimleri: Beyaz eşya, yatak, küçük ev aletleri geliyor - 4

Kaymaz Taban Saçaklı Salon Halısı 1.099 TL

Tencere Seti 6 Parça 999 TL

12 Jant Bisiklet 1.799 TL

20 Jant Sepetli Bisiklet 3.299 TL

A101 Aktüel Kataloğu 17-24 Nisan indirimleri: Beyaz eşya, yatak, küçük ev aletleri geliyor - 5

Profesyonel Yoga Matı 369 TL

Vücut Kas Çalıştırıcı 629 TL

Refleks Geliştirici Boks Makinesi 1.799 TL

Işıklı Paten 669 TL

Kamp Tencere Seti 3’lü 999 TL

A101 Aktüel Kataloğu 17-24 Nisan indirimleri: Beyaz eşya, yatak, küçük ev aletleri geliyor - 6

Oyuncu Masası 1.899 TL

Oyuncu Koltuğu 2.799 TL

Akıllı Cep Telefonu 12 GB/256 GB 15.999 TL

Kameralı çocuk Takip Saati 2.549 TL

Dijital Kol Saati 449 TL

A101 Aktüel Kataloğu 17-24 Nisan indirimleri: Beyaz eşya, yatak, küçük ev aletleri geliyor - 7

Elektrikli Bisiklet 24.990 TL

Silindirik Termosifon 6.889 TL

10 KG Çamaşır Makinesi 14.499 TL

6 Çekmeceli Derin Dondurucu 13.499 TL

No-Frost Buzdolabı 17.999 TL

A101 Aktüel Kataloğu 17-24 Nisan indirimleri: Beyaz eşya, yatak, küçük ev aletleri geliyor - 8

A101’DE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NELER VAR? (24 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU)

Kabin Boy Valiz 689 TL

Orta Boy Valiz 759 TL

Büyük Boy Valiz 689 TL

A101 Aktüel Kataloğu 17-24 Nisan indirimleri: Beyaz eşya, yatak, küçük ev aletleri geliyor - 9

Çelik Kettle 649 TL

Blender Seti 1.799 TL

Tost Makinesi 1.799 TL

A101 Aktüel Kataloğu 17-24 Nisan indirimleri: Beyaz eşya, yatak, küçük ev aletleri geliyor - 10

Saç Kurutma Makinesi 599 TL

Dijital Baskül 239 TL

Dik Süpürge 1.549 TL

A101 Aktüel Kataloğu 17-24 Nisan indirimleri: Beyaz eşya, yatak, küçük ev aletleri geliyor - 11

Çift Kişilik Yatak 5.999 TL

Döner Kahvaltılık 199 TL

Desenli Matara 55 TL

Basmalı Rondo 219 TL

A101 Aktüel Kataloğu 17-24 Nisan indirimleri: Beyaz eşya, yatak, küçük ev aletleri geliyor - 12
A101 Aktüel Kataloğu 17-24 Nisan indirimleri: Beyaz eşya, yatak, küçük ev aletleri geliyor - 13
A101 Aktüel Kataloğu 17-24 Nisan indirimleri: Beyaz eşya, yatak, küçük ev aletleri geliyor - 14
A101 Aktüel Kataloğu 17-24 Nisan indirimleri: Beyaz eşya, yatak, küçük ev aletleri geliyor - 15
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