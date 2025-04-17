A101 Aktüel Kataloğu 17-24 Nisan indirimleri: Beyaz eşya, yatak, küçük ev aletleri geliyor

A101 markette iki hafta boyunca reyonlarda yerini alacak indirimler belli oldu. Bugün A101’de Yağsız Fritöz 1.999 TL, Seyahat Ütüsü 699 TL, Dik Süpürge 899 TL, Toz Torbasız Elektrik Süpürgesi 3.499 TL, Epilasyon Seti 699 TL, Kaymaz Taban Saçaklı Salon Halısı 1.099 TL, Tencere Seti 6 Parça 999 TL, 1 Litre Termos 949 TL, Oyuncu Masası 1.899 TL ve Oyuncu Koltuğu 2.799 TL olacak. 24 Nisan Perşembe günü ise Çelik Kettle 649 TL, Elektrikli Cezve 279 TL, Seramik Tabanlı Ütü 999 TL, Saç Kurutma Makinesi 599 TL ve Terlik çeşitleri 89.50 TL ve 125 TL arasında raflarda olacak. İşte, A101 17-24 Nisan aktüel indirimleri kataloğu…