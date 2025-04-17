A101 Aktüel Kataloğu 17-24 Nisan indirimleri: Beyaz eşya, yatak, küçük ev aletleri geliyor
A101 17-24 Nisan aktüel ürünleri ve kampanyalı fiyatlar belli oldu. A101’de iki ayrı katalogda satışa sunulacak ürünler yayımlandı. 17 Nisan Perşembe günü televizyon, fritöz, beyaz eşya, süpürge, motosiklet, bisiklet, oyuncu koltuğu, oyuncu masası gibi ürünler raflarda yerini alacak. Önümüzdeki hafta ise yayımlanan yeni katalog dikkat çekti. A101’de 24 Nisan Perşembe günü ütü, çay makinesi, kettle, tost makinesi, yatak çeşitleri, terlik, valiz çeşitleri, makyaj ürünleri gelecek. Peki A101’de perşembe günü neler var? İşte, A101’de iki hafta boyunca raflarda yer alacak ürünler ve fiyatları…
A101 markette iki hafta boyunca reyonlarda yerini alacak indirimler belli oldu. Bugün A101’de Yağsız Fritöz 1.999 TL, Seyahat Ütüsü 699 TL, Dik Süpürge 899 TL, Toz Torbasız Elektrik Süpürgesi 3.499 TL, Epilasyon Seti 699 TL, Kaymaz Taban Saçaklı Salon Halısı 1.099 TL, Tencere Seti 6 Parça 999 TL, 1 Litre Termos 949 TL, Oyuncu Masası 1.899 TL ve Oyuncu Koltuğu 2.799 TL olacak. 24 Nisan Perşembe günü ise Çelik Kettle 649 TL, Elektrikli Cezve 279 TL, Seramik Tabanlı Ütü 999 TL, Saç Kurutma Makinesi 599 TL ve Terlik çeşitleri 89.50 TL ve 125 TL arasında raflarda olacak. İşte, A101 17-24 Nisan aktüel indirimleri kataloğu…