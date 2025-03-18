A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe 2025: Yatak, karyola, televizyon ve Airfryer geliyor
A101’de yeni kataloğun yayımlanmasıyla reyonlarda yerini alacak indirimli ürünler belli oldu. A101 29 Mart Aktüel kataloğu fiyat listesi de açıklandı. A10 markette karyola çeşitlerinden, nevresime, ayakkabılıktan teknoloji ürünlerine çeşit çeşit ürünler hesaplı fiyatlarla raflarda olacak. Televizyon çeşitleri 14.999 TL’den başlarken oyuncu ekipmanlarından klavye, mouse ve kulaklık reyonlarda olacak. A101’de bu hafta Metal Çift Kişilik Karyola 3.599 TL, Yaylı Çift Kişilik Yatak 5.999 TL, Çift Kişilik nevresim Seti 599 TL, Kaymaz Taban Halı 899 TL ve Ayakkabılık 245 TL’den satılacak. Peki A101’de bu hafta hangi ürünler var? İşte, A101 20 Mart aktüel ürünler listesi
A101’de yeni katalog belli olurken gözler fiyatlara çevrildi. 32 İnç HD Ready Televizyon 5.499 TL etiket fiyatıyla dikkat çekerken üç tekerlekli elektrikli moped ise 39.990 TL’den müşterileri bekleyecek. A101 reyonlarında bahçe bakım ürünlerinden olan sulama tabancası, döner fıskiye, hortum makarası, bağlantı seti, budama makası, el arabası, çapa gibi ürünler yer aldı. A101 Kataloğunda alternatif olarak tek kişilik karyola 2.449 TL, Metal Çift Kişilik Karyola 3.599 TL, Pamuk Çift Kişilik Nevresim Seti 599 TL, Çift Kişilik Penye Çarşaf 179 TL, Kaymaz Taban Saçaklı Halı 549 TL ve Ayakkabılık 245 TL’den raflarda olacak. İşte, A101 20 Mart Perşembe aktüel kataloğu…