A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Ayakkabılık, halı çeşitleri, yatak ve karyola geliyor
A101’de Perşembe günü satışa sunulacak ürünler yayınlanan yeni katalog ile belli oldu. Tek ve çift kişilik yatak çeşitleri, nevresim seti, klozet takımı, katlanabilir masa, blender seti, çelik kettle, saç düzleştirici gibi ürünler reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Airfryer Yağsız Fritöz 1.799 TL, Çaydanlık Takımı 629 TL, Mermer Desenli Yer Sofrası 329 TL, Metal Çift Kişilik Karyola 3.599 TL, Mini Hortum Makarası Seti 999 TL, Gaming Mouse 279 TL, 4K Ultra HD Android Televizyon 14.999 TL, Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 21.990 TL’den raflarda olacak. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart ve fiyat listesi
A101’de yeni katalog belli olurken gözler fiyatlara çevrildi. 32 İnç HD Ready Televizyon 5.499 TL etiket fiyatıyla dikkat çekerken üç tekerlekli elektrikli moped ise 39.990 TL’den müşterileri bekleyecek. A101 reyonlarında bahçe bakım ürünlerinden olan sulama tabancası, döner fıskiye, hortum makarası, bağlantı seti, budama makası, el arabası, çapa gibi ürünler yer aldı. A101 Kataloğunda alternatif olarak tek kişilik karyola 2.449 TL, Metal Çift Kişilik Karyola 3.599 TL, Pamuk Çift Kişilik Nevresim Seti 599 TL, Çift Kişilik Penye Çarşaf 179 TL, Kaymaz Taban Saçaklı Halı 549 TL ve Ayakkabılık 245 TL’den raflarda olacak. İşte, A101 20 Mart Perşembe aktüel kataloğu…