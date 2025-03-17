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A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Ayakkabılık, halı çeşitleri, yatak ve karyola geliyor

A101’de Perşembe günü satışa sunulacak ürünler yayınlanan yeni katalog ile belli oldu. Tek ve çift kişilik yatak çeşitleri, nevresim seti, klozet takımı, katlanabilir masa, blender seti, çelik kettle, saç düzleştirici gibi ürünler reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Airfryer Yağsız Fritöz 1.799 TL, Çaydanlık Takımı 629 TL, Mermer Desenli Yer Sofrası 329 TL, Metal Çift Kişilik Karyola 3.599 TL, Mini Hortum Makarası Seti 999 TL, Gaming Mouse 279 TL, 4K Ultra HD Android Televizyon 14.999 TL, Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 21.990 TL’den raflarda olacak. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart ve fiyat listesi

A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Ayakkabılık, halı çeşitleri, yatak ve karyola geliyor - 1

A101’de yeni katalog belli olurken gözler fiyatlara çevrildi. 32 İnç HD Ready Televizyon 5.499 TL etiket fiyatıyla dikkat çekerken üç tekerlekli elektrikli moped ise 39.990 TL’den müşterileri bekleyecek. A101 reyonlarında bahçe bakım ürünlerinden olan sulama tabancası, döner fıskiye, hortum makarası, bağlantı seti, budama makası, el arabası, çapa gibi ürünler yer aldı. A101 Kataloğunda alternatif olarak tek kişilik karyola 2.449 TL, Metal Çift Kişilik Karyola 3.599 TL, Pamuk Çift Kişilik Nevresim Seti 599 TL, Çift Kişilik Penye Çarşaf 179 TL, Kaymaz Taban Saçaklı Halı 549 TL ve Ayakkabılık 245 TL’den raflarda olacak. İşte, A101 20 Mart Perşembe aktüel kataloğu…

EKONOMİ HABERLERİ

A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Ayakkabılık, halı çeşitleri, yatak ve karyola geliyor - 2

A101 AKTÜEL KATALOĞU 20 MART PERŞEMBE

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL

Benzinli Moped 33.990 TL

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 21.990 TL

A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Ayakkabılık, halı çeşitleri, yatak ve karyola geliyor - 3

4K UHD Led Televizyon 26.999 TL

4K Ultra HD Android Televizyon 14.999 TL

Gaming Klavye 399 TL

A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Ayakkabılık, halı çeşitleri, yatak ve karyola geliyor - 4

Gaming Mouse 279 TL

Oyuncu Kulaklığı 279 TL

Ambiyans Işık 399 TL

A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Ayakkabılık, halı çeşitleri, yatak ve karyola geliyor - 5

El Arabası 1.350 TL

Mini Hortum Makarası Seti 999 TL

Metal Tek Kişilik Karyola 2.499 TL

A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Ayakkabılık, halı çeşitleri, yatak ve karyola geliyor - 6

Metal Çift Kişilik Karyola 3.599 TL

Yaylı Çift Kişilik Yatak 5.999 TL

Yaylı Tek Kişilik Yatak 2.290 TL

A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Ayakkabılık, halı çeşitleri, yatak ve karyola geliyor - 7

Çift Kişilik nevresim Seti 599 TL

Klozet Takımı 329 TL

Kaymaz Taban Halı 899 TL

A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Ayakkabılık, halı çeşitleri, yatak ve karyola geliyor - 8

Ayakkabılık 245 TL

Filtreli Sürahi 399 TL

Dijital Termos 329 TL

A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Ayakkabılık, halı çeşitleri, yatak ve karyola geliyor - 9

Mermer Desenli Yer Sofrası 329 TL

Katlanabilir Masa 659 TL

Multi Blender Seti 2.199 TL

A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Ayakkabılık, halı çeşitleri, yatak ve karyola geliyor - 10

Elektrikli Katlanabilir Cezve 459 TL

Çelik Kettle 459 TL

Midi Fırın 1.189 TL

A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Ayakkabılık, halı çeşitleri, yatak ve karyola geliyor - 11

Airfryer Yağsız Fritöz 1.799 TL

Saç Düzleştirici 379 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.699 TL

A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Ayakkabılık, halı çeşitleri, yatak ve karyola geliyor - 12

Çaydanlık Takımı 629 TL

Pişir Sakla Tencere 249 TL

Saklama Kabı Seti 499 TL

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