A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Televizyon, airfryer, gaming oyuncu ekipmanları, yatak ve karyola çeşitleri satışa çıkıyor
A101’de yeni katalog yayınlanırken kampanyalı fiyatlar dikkat çekti. A101 20 Mart Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. A101 markette bu hafta tek ve çift kişilik yatak çeşitlerinden dijital termosa, karyoladan halı çeşitlerine, katlanabilir masadan elektronik mutfak ürünlerine, çeşit çeşit ürünler reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. A101’de bu hafta Elektrikli Katlanabilir Cezve 459 TL, Çelik Kettle 459 TL, Midi Fırın 1.189 TL, Airfryer Yağsız Fritöz 1.799 TL, Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.699 TL, Çaydanlık Takımı 629 TL, Saklama Kabı Seti 499 TL, Mermer Desenli Yer Sofrası 329 TL ve Multi Blender Seti 2.199 TL’den satışa sunulacak. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi…
A101’de yeni katalog belli olurken gözler fiyatlara çevrildi. 32 İnç HD Ready Televizyon 5.499 TL etiket fiyatıyla dikkat çekerken üç tekerlekli elektrikli moped ise 39.990 TL’den müşterileri bekleyecek. A101 reyonlarında bahçe bakım ürünlerinden olan sulama tabancası, döner fıskiye, hortum makarası, bağlantı seti, budama makası, el arabası, çapa gibi ürünler yer aldı. A101 Kataloğunda alternatif olarak tek kişilik karyola 2.449 TL, Metal Çift Kişilik Karyola 3.599 TL, Pamuk Çift Kişilik Nevresim Seti 599 TL, Çift Kişilik Penye Çarşaf 179 TL, Kaymaz Taban Saçaklı Halı 549 TL ve Ayakkabılık 245 TL’den raflarda olacak. İşte, A101 20 Mart Perşembe aktüel kataloğu…