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A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Televizyon, airfryer, gaming oyuncu ekipmanları, yatak ve karyola çeşitleri satışa çıkıyor

A101’de yeni katalog yayınlanırken kampanyalı fiyatlar dikkat çekti. A101 20 Mart Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. A101 markette bu hafta tek ve çift kişilik yatak çeşitlerinden dijital termosa, karyoladan halı çeşitlerine, katlanabilir masadan elektronik mutfak ürünlerine, çeşit çeşit ürünler reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. A101’de bu hafta Elektrikli Katlanabilir Cezve 459 TL, Çelik Kettle 459 TL, Midi Fırın 1.189 TL, Airfryer Yağsız Fritöz 1.799 TL, Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.699 TL, Çaydanlık Takımı 629 TL, Saklama Kabı Seti 499 TL, Mermer Desenli Yer Sofrası 329 TL ve Multi Blender Seti 2.199 TL’den satışa sunulacak. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi…

A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Televizyon, airfryer, gaming oyuncu ekipmanları, yatak ve karyola çeşitleri satışa çıkıyor - 1

A101’de yeni katalog belli olurken gözler fiyatlara çevrildi. 32 İnç HD Ready Televizyon 5.499 TL etiket fiyatıyla dikkat çekerken üç tekerlekli elektrikli moped ise 39.990 TL’den müşterileri bekleyecek. A101 reyonlarında bahçe bakım ürünlerinden olan sulama tabancası, döner fıskiye, hortum makarası, bağlantı seti, budama makası, el arabası, çapa gibi ürünler yer aldı. A101 Kataloğunda alternatif olarak tek kişilik karyola 2.449 TL, Metal Çift Kişilik Karyola 3.599 TL, Pamuk Çift Kişilik Nevresim Seti 599 TL, Çift Kişilik Penye Çarşaf 179 TL, Kaymaz Taban Saçaklı Halı 549 TL ve Ayakkabılık 245 TL’den raflarda olacak. İşte, A101 20 Mart Perşembe aktüel kataloğu…

EKONOMİ HABERLERİ

A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Televizyon, airfryer, gaming oyuncu ekipmanları, yatak ve karyola çeşitleri satışa çıkıyor - 2

A101 AKTÜEL KATALOĞU 20 MART PERŞEMBE

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL

Benzinli Moped 33.990 TL

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 21.990 TL

A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Televizyon, airfryer, gaming oyuncu ekipmanları, yatak ve karyola çeşitleri satışa çıkıyor - 3

4K UHD Led Televizyon 26.999 TL

4K Ultra HD Android Televizyon 14.999 TL

Gaming Klavye 399 TL

A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Televizyon, airfryer, gaming oyuncu ekipmanları, yatak ve karyola çeşitleri satışa çıkıyor - 4

Gaming Mouse 279 TL

Oyuncu Kulaklığı 279 TL

Ambiyans Işık 399 TL

A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Televizyon, airfryer, gaming oyuncu ekipmanları, yatak ve karyola çeşitleri satışa çıkıyor - 5

El Arabası 1.350 TL

Mini Hortum Makarası Seti 999 TL

Metal Tek Kişilik Karyola 2.499 TL

A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Televizyon, airfryer, gaming oyuncu ekipmanları, yatak ve karyola çeşitleri satışa çıkıyor - 6

Metal Çift Kişilik Karyola 3.599 TL

Yaylı Çift Kişilik Yatak 5.999 TL

Yaylı Tek Kişilik Yatak 2.290 TL

A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Televizyon, airfryer, gaming oyuncu ekipmanları, yatak ve karyola çeşitleri satışa çıkıyor - 7

Çift Kişilik nevresim Seti 599 TL

Klozet Takımı 329 TL

Kaymaz Taban Halı 899 TL

A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Televizyon, airfryer, gaming oyuncu ekipmanları, yatak ve karyola çeşitleri satışa çıkıyor - 8

Ayakkabılık 245 TL

Filtreli Sürahi 399 TL

Dijital Termos 329 TL

A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Televizyon, airfryer, gaming oyuncu ekipmanları, yatak ve karyola çeşitleri satışa çıkıyor - 9

Mermer Desenli Yer Sofrası 329 TL

Katlanabilir Masa 659 TL

Multi Blender Seti 2.199 TL

A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Televizyon, airfryer, gaming oyuncu ekipmanları, yatak ve karyola çeşitleri satışa çıkıyor - 10

Elektrikli Katlanabilir Cezve 459 TL

Çelik Kettle 459 TL

Midi Fırın 1.189 TL

A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Televizyon, airfryer, gaming oyuncu ekipmanları, yatak ve karyola çeşitleri satışa çıkıyor - 11

Airfryer Yağsız Fritöz 1.799 TL

Saç Düzleştirici 379 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.699 TL

A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart Perşembe: Televizyon, airfryer, gaming oyuncu ekipmanları, yatak ve karyola çeşitleri satışa çıkıyor - 12

Çaydanlık Takımı 629 TL

Pişir Sakla Tencere 249 TL

Saklama Kabı Seti 499 TL

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