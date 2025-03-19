A101 Aktüel Kataloğu 20 Mart yarın satışta: A101’e Airfryer, yatak çeşitleri, beyaz eşya ve elektronik mutfak ürünleri geliyor
A101’de aktüel indirimler yarın başlıyor. Perşembe günü mini elektronik mutfak ürünlerinden televizyona, gaming oyuncu ekipmanlarından beyaz eşyaya, yatak çeşitlerinden karyolaya onlarca çeşit ürün raflarda yerini alacak. A101’de haftanın dikkat çeken ürünü 1.799 TL’den satışa sunulacak Airfryer yağsız fritöz olurken Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.699 TL’den raflarda olacak. Çelik kettle 459 TL, Midi Fırın ise 1.189 TL’den reyonlardaki yerini alacak. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 20 Mart aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…
A101’de yeni katalog belli olurken gözler fiyatlara çevrildi. 32 İnç HD Ready Televizyon 5.499 TL etiket fiyatıyla dikkat çekerken üç tekerlekli elektrikli moped ise 39.990 TL’den müşterileri bekleyecek. A101 reyonlarında bahçe bakım ürünlerinden olan sulama tabancası, döner fıskiye, hortum makarası, bağlantı seti, budama makası, el arabası, çapa gibi ürünler yer aldı. A101 Kataloğunda alternatif olarak tek kişilik karyola 2.449 TL, Metal Çift Kişilik Karyola 3.599 TL, Pamuk Çift Kişilik Nevresim Seti 599 TL, Çift Kişilik Penye Çarşaf 179 TL, Kaymaz Taban Saçaklı Halı 549 TL ve Ayakkabılık 245 TL’den raflarda olacak. İşte, A101 20 Mart Perşembe aktüel kataloğu…